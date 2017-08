Napoli, diramata la lista UEFA: fuori Tonelli, Strinic, Zapata e Pavoletti

Nel Napoli che si giocherà la qualificazione ai play off di Champions con il Nizza non ci saranno Lorenzo Tonelli, Mario Strinic, Duvan Zapata e Leonardo Pavoletti. I quattro calciatori azzurri appena citati non sono stati inseriti nella lista presentata dalla società e consegnata all'UEFA per il doppio confronto con il Nizza di Supermario Balotelli. Il loro futuro, dunque, è lontano da Napoli. Tutti e quattro potrebbero presto lasciare la città campana per trasferirsi altrove. Il centrale difensivo è destinato al Torino, mentre con l’arrivo di Mario Rui, il laterale croato è finito sul mercato, potrebbe finire al Watford o al Galatasaray, ma non è esclusa la pista che potrebbe condurlo a Firenze. Zapata è corteggiato dal Torino, ma il suo futuro è ancora tutto da decifrare, mentre su Pavoletti c'è l'interesse del Benevento di Marco Baroni.

Maurizio Sarri ha invece inserito nei 23, fra gli altri, l'algerino Adam Ounas ed Emanuele Giaccherini, a questo punto sempre più destinato a restare in azzurro. Gli azzurri hanno rinunciato a due posti avendo Lorenzo Insigne e Luigi Sepe cresciuti nel proprio vivaio. La lista definitiva sarà presentata dopo il preliminare.

Questa la lista completa:

PORTIERI: Reina, Sepe, Rafael.

DIFENSORI: Albiol, Hysaj, Maksimovic, Chiriches, Koulubaly, Ghoulam, Maggio, Mario Rui.

CENTROCAMPISTI: Hamsik, Giaccherini, Rog, Zielinski, Allan, Jorginho, Diawara.

ATTACCANTI: Mertens, Insigne, Callejon, Milik, Ounas.

Questo pomeriggio, dalle ore 15:00, partirà la prevendita dei biglietti per la sfida al San Paolo con il Nizza, in programma mercoledì 16 alle 20.45. La piazza è in fermento e si prevedono lunghe code ai punti vendita autorizzati. E' caccia al biglietto, e con molta probabilità i tagliandi verranno venduti nella loro totalità nel giro di due o tre giorni. Al San Paolo, infatti, è atteso il pubblico delle grandi occasioni, nonostante il pieno periodo estivo. Ecco i prezzi decisi dalla società partenopea: Tribuna d' Onore € 70,00; Tribuna Posillipo € 50,00 Tribuna Nisida € 40,00 Tribuna Family Adulto € 15,00/ minore € 5,00 Distinti € 30,00 Curve € 20,00 (non sono previsti biglietti a tariffa ridotta).