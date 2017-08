Nizza, Favre: "Dobbiamo ritrovare automatismi e certezze, ma ci vorrà tempo"

Due partite, zero punti. Il Nizza di Lucien Favre approccia alla sfida contro il Napoli nel peggiore dei modi possibile. Dalla qualificazione dell'Amsterdam Arena alla sconfitta dell'Allianz Riviera contro il Troyes, passando per l'esordio amaro di campionato in casa del Saint-Etienne. Non si nasconde dietro scuse il tecnico dei nizzardi, che al termine della gara odierna ha così commentato quanto accaduto sul terreno di gioco: "Potevamo tranquillamente vincere questa partita per quanto s'è visto in campo. Per me non si tratta di un risultato a sorpresa, conoscevo il valore degli avversari e poi non dobbiamo dimenticare dove eravamo un anno fa".

Tante le assenze, tanti i giocatori venduti nel corso dell'estate, tanti quelli che devono ancora trovare il giusto feeling con i compagni. Questo e tanto altro nelle migliorie da apportare al suo Nizza: "Ci sono diverse cose da rimettere apposto, ma ci vorrà del tempo. Il pressing, la corsa, i ripiegamenti, gli automatismi: sono queste tutte le cose da rivedere. Questa sera abbiamo visto tante cose negative. Ma siamo appena ad inizio stagione, bisogna avere pazienza. Dobbiamo trovare ancora l'amalgama e per farlo occorre lavorare come matti".



Tuttavia, c'è anche qualcosa da salvare, come l'esordio di Saint-Maximin, unico a creare scompiglio nella retroguardia ospite: "Ha ancora da imparare. Deve mantenere la posizione e io devo trovargli il ruolo ideale. Oggi la sua prova è stata positiva". Ed infine, in vista della trasferta di Napoli, un aggiornamento sulle condizioni di Balotelli e Sneijder: "Non sperate in un loro rientro per la partita di Napoli. Molto probabilmente non ci saranno, inutile auspicarlo".