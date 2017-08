Ivan Strinic lontano da Napoli. A contenderselo sono Genoa e Fiorentina

Ivan Strinic lontano da Napoli. A contenderselo sono Genia e Fiorentina

Non è un mister che il Napoli vuole disfarsi in questa finestra estiva di calciomercato di Ivan Strinic. Il terzino croato, ex Dnipro, è il nome più caldo per quello che riguarda le uscite del club di Aurelio De Laurentiis. Non rientra più nei piani del tecnico Sarri, e l'arrivo di Mario Rui conferma che l'esperienza napoletana di Strinic è giunta ormai al capolinea. Le prime squdre che si sono interessate al calciatore sono state il Watford ed il Galatasaray, ma entrambe non hanno trovato l'accordo con il Napoli e dunque si sono defilate.

Il suo futuro, a questo punto, potrebbe essere rappresentato ancora dalla nostra Serie A. Sono infatti due club italiani - il Genoa e la Fiorentina - ad essersi fatti avanti ed a chiedere informazioni circa il terzino sinistro che ormai aspetta solo la chiamata buona per chiudere i bagagli e andare via dalla Campania. Non è stato neanche inserito nella lista UEFA che il Napoli ha consegnato agli organi competenti per poter disputare l'attteso preliminare di Champions League contro i francesi del Nizza.

Il direttore tecnico della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha già contattato il Napoli, che valuta il giocatore cinque milioni di euro. I gigliati, che hanno concluso più di un'operazione eccellente per quanto riguarda il mercato in uscita, ha la disponibilità economica per chiudere immediatamente l'affare, ma probabilmente la Fiorentina sta valutando anche altre operazioni prima di tentare l’affondo per Strinic. Questo temporeggiamento però potrebbe rivelarsi fatale per la Viola, infatti negli ultimi giorni sul calciatore croato si è inserito con forza anche il Genoa. Con Laxalt in partenza, il Grifone ha necessità di mettere sotto contratto un giocatore di fascia mancina e quindi le attenzioni della dirigenza rossoblù si sono 'poggiate' su Strinic che quindi può essere il protagonista di un nuovo intreccio di mercato tra la Fiorentina ed il Genoa, dato che ormai da un mese va avanti la 'telenovela' legata a Giovanni Simeone.