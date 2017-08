Le formazioni ufficiali di Napoli-Nizza: Sarri sceglie Allan, Favre col 3-4-3

Allan, titolare questa sera in Champions League. | calciomercato.com

Napoli-Nizza, ci siamo. L'andata dell'ultimo turno preliminare di Champions League è finalmente arrivata: mancano soltanto pochi minuti all'inizio della gara al San Paolo, che stabilirà chi potrà avere un vantaggio in Costa Azzurra fra 6 giorni. L'obiettivo unico dei partenopei è la vittoria, possibilmente anche senza subire gol, che non sarà facile: i rossoneri sono, d'altronde, una squadra dalla portata offensiva importante anche se non potranno contare sulla stella della squadra, Mario Balotelli, e nemmeno sull'acquisto più importante della stessa nell'attuale sessione di calciomercato, ovvero Wesley Sneijder. Tuttavia guai a sottovalutare i transalpini, che hanno già eliminato nel loro percorso l'Ajax, vice-campione della scorsa Europa League. Dall'altro lato, comunque, è filtrata grande determinazione e c'è anche un pelo in più di fortuna: il tecnico napoletano ha tutti i suoi effettivi a disposizione.

Questa gara, oltre che ad avere un peso psicologico piuttosto importante, anche economicamente potrebbe fare la differenza: la squadra che passerà il turno guadagnerà infatti i 35 milioni di incassi che si ottengono col ticket per la fase a gironi della massima competizione per club europei. Questa cifra, inoltre, rappresenta la minima che si può ottenere vincendo il doppio confronto: andando avanti nella competizione, le entrate continuano a crescere.

Con delle premesse così importanti ed uno stadio che comincia a riempirsi, è ora dell'annuncio delle formazioni ufficiali. Lucien Favre, causa indisponibilità, è costretto a puntare sul neo-arrivato Saint-Maximin sulla sinistra rispetto alla punta, Alhassane Plea; Maurizio Sarri, invece, aveva un solo dubbio alla vigilia e lo ha sciolto preferendo Allan a Zielinski, come sembrava sempre più probabile d'altronde già da qualche ora. Oltre a questo c'è anche la conferma del tridente leggero in attacco. Scendiamo dunque nel dettaglio delle scelte: le formazioni ufficiali della gara.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Nizza (3-4-3): Cardinale; Souquet, Dante, Le Marchand; Jallet, Koziello, Seri, Sarr; Lees-Melou, Plea, Saint-Maximin.