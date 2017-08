Napoli, in quattro con la valigia

Napoli, in tre con la valigia

Tra campo e mercato, l'estate del Napoli e di Cristiano Giuntoli è ben lontana dall'essere terminata. Il direttore sportivo dei partenopei, dopo aver piazzato due colpi in entrata per rifinire la rosa a disposizione di Maurizio Sarri resta in attesa degli ultimi rintocchi del mercato per ultimare anche il discorso in uscita, con tre - forse quattro considerando anche Emanuele Giaccherini in uscita - giocatori pronti oramai da giorni a lasciare la compagnia di Castelvolturno e dedicarsi alle nuove avventure. Si tratta come oramai noto di Lorenzo Tonelli, Ivan Strinic, Leonardo Pavoletti e Duvan Zapata, sui quali l'interesse dallo stivale e non solo è enorme.

Partiamo dalla difesa, con quanto riguarda il terzino croato, sulle cui tracce si erano mosse Fiorentina e Galatasaray, senza tuttavia affondare il colpo. Ci pensa il Genoa di Ivan Juric, che guarda al connazionale con l'intento di rilanciarlo e di valorizzarlo in vista dei prossimi mondiali qualora dovesse essere ceduto l'uruguagio Laxalt. Caratteristiche differenti, con l'ex Dnipro maggiormente avvezzo alla fase difensiva rispetto all'ex empolese, anche se il duttile Ivan potrebbe essere la pedina giusta per Juric per completare ed equilibrare il suo undici di partenza. Non solo. Anche dall'estero, da oltre Manica, sono arrivati timidi segnali di interesse, sebbene per il momento restino tali. Diverso il discorso legato al futuro di Lorenzo Tonelli, con Sarri che vorrebbe tenerlo come quinta alternativa anche se il fiorentino gradirebbe andare altrove per giocare con maggiore continuità: ChievoVerona e Sampdoria fiutano l'affare, mentre la destinazione estera non è così gradita dal toscano.

La patata bollente, quella maggiormente rovente, riguarda invece Duvan Zapata. Il Torino sembrava essere la squadra promessa all'attaccante colombiano, ma le frizioni tra le due società - complice il trasferimento fiume di Maksimovic - hanno reso il passaggio del mammone sudamericano ai granata molto più complicato del previsto. Inoltre, l'oramai certa permanenza di Belotti alla corte di Mihajlovic precluderebbe una maglia da titolare all'ex Udinese, che adesso vaglia l'opzione Sampdoria, assieme ad un ampio ventaglio di possibilità estere, per il suo futuro.

Il cerchio si chiude con Leonardo Pavoletti, ambito e desiderato da gran parte delle squadre di Serie A che navigano nella parte destra della classifica. In principio fu l'Udinese ad interessarsi al livornese, unito al fortissimo interesse delle neopromosse Spal e Benevento, che tuttavia nelle ultime ore sembrano aver spostato la propria attenzione su Borriello e Iemmello. Proprio la partenza di Borriello, dalla Sardegna e da Cagliari, potrebbero lasciare la maglia da titolare vacante al centravanti livornese ex Genoa, pronto a raccogliere l'eredità dell'ex Roma, Juve e Milan tra le altre, sull'isola. Ieri sera, infatti, la società sarda ha riallacciato i rapporti con la dirigenza partenopea, iniziando a tastare il polso della situazione. Dopo le lusinghe provenienti dalla Spagna, sponda Leganes ed Alaves, arriva anche il Cagliari a fare la corte a Pavoletti, la cui valigia - nonostante le smentite di rito - non è mai stata disfatta. Resta da scoprire soltanto la destinazione del suo prossimo viaggio.