Napoli, Sarri convoca 23 elementi. Out Pavoletti

Il primo impegno ufficiale del Napoli è stato archiviato con un netto successo sul Nizza. Due reti inflitte ai francesi che hanno avvicinato la Sarri band verso la fase a gironi della Champions League. Neanche il tempo di godersi il successo europeo, che gli azzurri sono nuovamente chiamati in causa, questa volta in campionato. Domani scatta infatti la rincorsa del Napoli allo Scudetto, una prima tappa che si svolgerà al 'Bentegodi' di Verona, contro l'Hellas che dopo un solo anno di purgatorio in B ritorna a battagliare nella massima serie del calcio italiano. Mister Sarri ha convocato 23 elementi per la trasferta veronese, e non figura nell'elenco Leonardo Pavoletti, il quale non si è allenato e non è stato 'scelto' a causa di improvvisi problemi familiari. Tra l'altro, il centravanti originario di Livorno continua ad essere al centro di numerosi rumors di mercato, ultimo l'accostamento al Cagliari dopo che Marco Borriello sembra aver rotto definitivamente i rapporti con il club sardo.

Questo l'elenco completo dei ventitrè: Reina, Rafel, Sepe, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini, Callejon, Ounas, Insigne, Mertens, Milik.

Il Napoli che si esibirà al Bentegodi sarà molto simile a quello uscito vittorioso dal San Paolo nel preliminare di Champions League, almeno per 9/11. In porta confermato Reina, il pacchetto difensivo potrebbe vedere l'uscita dai titolari di Hysaj, per far posto a Maggio, in ottima forma nelle ultime settimane di preparazione. Ghoulam manterrà la titolarità sull'out sinistro, ed Albiol con Koulibaly quella al centro della retroguardia. Hamsik e Jorginho appaiono insostituibili, seppur lo slovacco non sia al cento per cento della forma fisica, e l'unico avvicendamento al centro sarà quello tra Allan e Zielinski, con il polacco che verrà impiegato dal 1' minuto. In attacco zero dubbi: Mertens attaccante centrale con ai suoi lati Insigne e Callejon pronti a sfondare il muro che gli avversari gialloblù ergeranno con molta probabilità nella propria metà campo.