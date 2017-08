Live Hellas Verona - Napoli, Serie A TIM 2017/18 (20.45)

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale di Hellas Verona - Napoli, incontro valevole per la prima giornata del campionato di calcio di Serie A. La stagione 2017/18, dopo la gara inaugurale dello Juventus Stadium tra bianconeri e Cagliari, si apre anche per scaligeri e partenopei, che al Bentegodi proveranno ad inaugurare al meglio la nuova annata. Da Antonio Abate e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Destini ed obiettivi diametralmente opposti quelli di Hellas Verona e Napoli. Una, la prima, neopromossa e vogliosa di riscatto dopo una stagione, l'ultima in A, alquanto deludente, dal punto di vista sportivo - con la retrocessione - ma soprattutto da quello umorale, di orgoglio, ferito e mai riscattato. Di contro, invece, il Napoli di Maurizio Sarri, creatura splendida per idee di gioco, mai però vincente quando c'è da fare il passo definitivo verso la gloria e la consacrazione. Sarà l'anno giusto?

Le squadre a confronto

Formazioni e rose create appositamente per i rispettivi obiettivi: rinforzato il Verona laddove necessitava, in attacco, sull'esterno, con l'arrivo di Verde e Cerci, in mediana con qualche innesto di esperienza e valore, ma soprattutto in difesa, con Caceres ed Heurtaux ciliegine sulla torta del mercato estivo, condizionato chiaramente dall'affare Cassano. Squadra equilibrata e di discreto valore, puntellata con intelligenza e callo, che punta alla salvezza, obiettivo tutt'altro che irraggiungibile visto il valore degli interpreti.

Diverso ovviamente il discorso che vale per il Napoli di Sarri, reduce da un terzo posto che non ha soddisfatto e reso giusto merito al percorso della squadra partenopea nella passata stagione. Riscatto non è la parola giusta, tuttavia, per presentarsi ai nastri di partenza dell'annata agli albori. Occasione, invece sì, quella giusta per riproporre la propria candidatura verso quel titolo tanto agognato che quest'anno potrebbe essere alla portata. Due innesti - Ounas davanti e Mario Rui sull'out mancino - tante conferme, in attesa di piazzare gli esuberi: si riparte dall'ossatura della passata stagione, dalla cavalcata degli ultimi mesi.

Come arrivano alla gara

Approccio alla stagione chiaramente differente per Verona e Napoli, con i partenopei che hanno iniziato gioco forza prima la preparazione estiva per presentarsi al meglio al preliminare di Champions League. Così è stato. La truppa di Sarri, dopo svariate amichevoli, ha trovato smalto e gamba, straripando contro il Nizza nonostante il risicato 2-0 finale. Tre le amichevoli invece per il Verona, prima di affrontare l'Avellino nella prima gara ufficiale al Bentegodi: 3-1 di forza sugli irpini, firmato da una doppietta dell'ex Verde e da Zuculini nel finale. Buon test, tutt'altro che probante però in vista dello scoglio Napoli, già ampiamente in condizione.

Che partita ci aspetta

Difficile mettere un freno al gioco del Napoli, che inevitabilmente farà la sua partita anche al Bentegodi. Fraseggio e possesso palla, verticalizzazioni e sovrapposizioni sugli esterni, nell'intento di creare vantaggio laddove il Verona potrebbe accusare maggiormente. Schemi speculari, due moduli che, come sottolineato da Pecchia, rimarcano l'idea del prototipo Verona di assomigliare alla Ferrari Napoli che viaggia spedita a 300 all'ora. Insigne e Ghoulam, con Hamsik, sulla sinistra per scardinare l'asse Caceres-Ferrari-Romulo, Maggio e Callejon sulla destra per provare ad insinuare qualche dubbio anche al non impeccabile Souprayen. Ed il Verona? Inevitabile non affidarsi alla voglia ed alla combattività di giocatori di gamba e di quantità - ma non solo - come Romulo, Zuculini e Bessa, nocciolo dei successi della passata stagione, alle scorribande di Verde e Cerci sulle corsie laterali, al cinismo di Giampaolo Pazzini davanti, il quale cerca riscatto dopo un'ultima annata di A tutt'altro che da ricordare.

Le ultime dai campi

Qualche indisponibile per Pecchia, che tuttavia non cambierà il modulo così come fatto da Favre in occasione dei preliminari di Champions League. Difesa a quattro con Ferrari e Caceres sul centro-destra, mentre Heurtaux e Souprayen agiranno dalla parte opposta. Più Zuculini che Buchel, con Romulo e Bessa alfieri. Verde e Cerci ai lati di Pazzini centravanti.

La conferenza stampa della vigilia di Fabio Pecchia

Solito Napoli con qualche innesto fresco rispetto al preliminare di mercoledì. Dentro Maggio - per l'acciaccato Hysaj - e probabilmente Diawara e Zielinski, anche se il Jorginho di questo periodo è difficile lasciarlo in panchina. Hamsik completa la mediana, Albiol, Koulibaly e Ghoulam la difesa. Insigne e Callejon fidi scudieri di quel Dries Mertens spauracchio oramai di tutte le difese d'Europa.

Le probabili formazioni

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; A. Ferrari, Caceres, Hertaux, Souprayen; Romulo, B. Zuculini, Bessa; Cerci, Pazzini, Verde. All. Pecchia

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri