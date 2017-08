Verso Nizza - Napoli, i convocati di Sarri: c'è Mertens

Un brivido lungo la schiena, un attimo di paura. Dov'è Dries Mertens? Nel Napoli sceso in campo questa mattina a Castelvolturno non c'è il belga, lasciato a riposo in via del tutto precauzionale in vista della gara di domani contro il Nizza. Troppo importante il folletto ex PSV per rischiarlo, ma all'Allianz Riviera ci sarà. Maurizio Sarri convoca Mertens, così come Chiriches, usciti malconci dalla trasferta di sabato di Verona.

“La squadra ha svolto attivazione col pallone e successivamente esercitazioni atletiche. Di seguito seduta tecnico tattica. Dries Mertens per motivi precauzionali, dopo il "pestone" preso a Verona al quinto dito del piede sinistro, ha fatto allenamento differenziato. Nel pomeriggio partenza per la Francia" recita il comunicato pubblicato dalla società partenopea sul proprio sito ufficiale.

Questa la lista completa dei convocati.

Portieri - Reina, Rafael, Sepe;

Difensori - Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui;

Centrocampisti - Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski;

Attaccanti - Giaccherini, Callejon, Ounas, Insigne, Mertens, Milik.