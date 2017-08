Champions League - Le formazioni ufficiali di Nizza - Napoli

Tutto pronto all'Allianz Riviera di Nizza per il ritorno dei preliminari di Champions League. La squadra di casa, allenata da Lucien Favre, ospita il Napoli di Maurizio Sarri, che scende in campo in Francia forte del 2-0 dell'andata. Gara tuttavia da non sottovalutare per i partenopei, in un ambiente quello nizzardo che ribolle di passione ed è pronto a trascinare i propri beniamini verso una storica impresa. Quando manca poco meno di un'ora all'inizio della sfida, i due tecnici hanno ufficializzato gli undici che inizieranno la contesa. Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali.

Favre conferma il 4-2-3-1, con Seri - probabilmente all'ultima gara in maglia rossonera - che comporrà la cerniera di mediana con Tameze. Walter e Saint-Maximin ai lati di Sneijder sulla trequarti, alle spalle di Balotelli unica punta. Non c'è Sarr, bensì Jallet, che completa il quartetto di difensori davanti a Cardinale.

Nizza (4-2-3-1): Cardinale; Souquet, Dante, Le Marchand, Jallet; Seri, Tameze; Walter, Sneijder, Saint-Maximin; Balotelli. All. Favre.

C'è Mertens, come detto alla vigilia, nel Napoli di Sarri. Milik si accomoda in panchina, mentre ai lati del belga i soliti Insigne e Callejon. Jorginho in cabina di regia, accompagnato e scortato da Allan ed Hamsik. Hysaj, Albiol, Koulibaly e Ghoulam davanti a Reina in difesa.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.