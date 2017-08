Napoli, l'urna adesso è l'avversario più difficile

La quiete dopo la tempesta. Non esattamente. All'indomani della qualificazione, meritata, ai gironi di Champions League ottenuta dominando il Nizza al San Paolo e pure all'Allianz Riviera, il Napoli di Maurizio Sarri non può dormire sonni tranquilli. Già, perché dopo quanto di buono fatto in campo, lo spauracchio più grande per i partenopei potrebbe essere rappresentato dall'urna di Nyon, da sempre tutt'altro che benevola alle sorti dei campani. Atavica la rivalità tra gli azzurri e il fato, che da sempre ha opposto i peggiori avversari possibili al cospetto del cammino dei napoletani, fatta eccezione per il raggruppamento della passata edizione al quale Hamsik e soci approcciavano in seconda fascia.

In vista delle gare di stasera che delineeranno il quadro complessivo delle qualificate ai gironi di Champions League, gli azzurri guardano verso l'alto, verso le prime due fasce, consapevoli della reale e concreta possibilità di trovare, nuovamente, un girone di ferro a sbarrargli la strada verso la qualificazione agli ottavi di Champions League. La terza fascia, in tal senso, offre pochissime garanzie e tantissimi motivi per essere pessimisti.

PRIMA FASCIA (riservata ai club vincitori dei campionati nazionali)

Real Madrid 174.942

Bayern Monaco 154.899

Chelsea 106.135

Juventus 140.666

Benfica 111.866

Monaco 62.333

Spartak Mosca 18.606

Shakhtar 87.526

SECONDA FASCIA

Barcellona 151.942

Atletico Madrid 142.942

PSG 126.333

Borussia Dortmund 124.899

Siviglia 112.942

Manchester City 100.135

Porto 98.866

Manchester United (vincitrice EL) 93.135

TERZA FASCIA

Napoli 88.666

Tottenham 77.135

Basilea 74.415

Olympiakos 64.580

Anderlecht 58.480

Liverpool *4° turno prel. 56.135

Roma 53.666

Besiktas 45.840

QUARTA FASCIA

Celtic 42.785

Cska Mosca* 39.606

Copenaghen* 37.800

Sporting Lisbona* 36.866

APOEL Nicosia* 26.210

Feyenoord 23.212

Maribor 21.125

Lipsia 15.899

La situazione è presto delineata. Con cinque gare ancora da disputare in serata, il Napoli ha la certezza matematica di partire in terza fascia: Liverpool ed altre quattro formazioni di quarta fascia non potranno infatti minare la seed numero uno dei partenopei nel terzo lotto. Andando ad analizzare le prime due fasce, considerando le otto presenti nell'ultima soltanto una pura formalità se l'obiettivo minimo è il passaggio del turno, appare chiaro come le possibilità di incontrare e pescare un girone di ferro sono decisamente alte.

Real Madrid, Bayern Monaco e Chelsea assolutamente da evitare in prima fascia, in parte anche il Monaco di Jardim - anche se le cessioni di Mbappé e Fabinho ridimensionerebbero e non di poco il potenziale della squadra del Principato - mentre Benfica, Spartak Mosca e Shakhtar appaiono quelle più abbordabili tra le vincitrici dei rispettivi campionati. Una percentuale comunque discretamente alta, che cala drasticamente andando a scrutare la seconda fascia, dove Barcellona, Paris Saint Germain, Atletico Madrid e le due squadre di Manchester, City e United, appaiono forse di un gradino superiore ai partenopei. Il Borussia Dortmund di Bosz è una creatura in fase di maturazione e costruzione, forse proprio come lo stesso Napoli, mentre molto più accessibile risulterebbero gli accoppiamenti con Porto e Siviglia.