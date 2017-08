Napoli, le date della Champions League: si parte in Ucraina

Dall'Ucraina all'Ucraina. Dalla trasferta in casa della Dinamo Kiev, un anno fa, a quella di Donetsk, contro lo Shakhtar, per inaugurare il girone eliminatorio della Champions League 2017/18. Il Napoli di Maurizio Sarri scopre le date delle sei sfide, iniziando il cammino laddove lo aveva iniziato anche un anno fa. Gli ucraini per primi, in trasferta, un inizio sì turbolento ma tutto sommato positivo, prima di affrontare al San Paolo gli olandesi del Feyenoord il 26 di settembre.

In mezzo al cammin del raggruppamento, la doppia sfida contro Guardiola ed il suo Manchester City. Un peccato non trovare gli inglesi fin da subito, ancora in fase di rodaggio e con equilibri ancora da trovare. Napoli che avrebbe potuto sfruttare le sue certezze ed una migliore condizione fisica, mentre a metà ottobre ed inizio novembre le truppe dello spagnolo potrebbero avere i meccanismi maggiormente oleati.

Si chiude, infine, con la sfida casalinga contro gli ucraini dello Shakhtar, il 21 di novembre, e con la trasferta olandese il 6 dicembre, sfida che Sarri e compagni sperano non sia decisiva per le sorti della qualificazione.

Le date del girone del Napoli.

Shakthar-Napoli 13 settembre

Napoli-Feyenoord 26 settembre

Man City-Napoli 17 ottobre

Napoli-Man City 1 novembre

Napoli-Shakthar 21 novembre

Feyenoord-Napoli 6 dicembre