Napoli - Champions, urna positiva. Ma il calendario...

Shakhtar Donetsk, Manchester City, Feyenoord. Poteva andare decisamente peggio al Napoli di Maurizio Sarri, che stavolta, così come già accaduto lo scorso anno, pesca bene dall'urna di Nyon. Non benissimo però, perché poteva andare anche meglio, con raggruppamenti più agevoli ed abbordabili di questo, e soprattutto perché il calendario non ha teso la mano ai partenopei. Et per quanto riguarda il sorteggio in sé, con la trasferta in terra ucraina che come dodici mesi or sono è già molto importante e da non fallire e la doppia sfida al City che sarebbe stata maggiormente digeribile il prima possibile, et perché l'abbinamento tra calendario di Champions e quello di Serie A non è dei migliori.

Se le prime due giornate, infatti, mettono al cospetto dei partenopei quattro sfide della massima serie tutt'altro che impegnative a cavallo degli impegni contro Shakhtar e Feyenoord - trasferte a Bologna e Ferrara contro la Spal, Benevento e Cagliari al San Paolo - il primo ciclo di ferro sarà quello che prima e dopo la sfida di Manchester contro il City opporrà il Napoli alla Roma, in trasferta, ed all'Inter.

Il ritorno, con Sassuolo e ChievoVerona a fare da contorno alla gara del San Paolo contro gli inglesi di Guardiola, non sembra destare preoccupazioni particolari, mentre il Milan attenderà al varco i partenopei prima di sfidare a Fuorigrotta gli ucraini dello Shakhtar. Due partite, quelle casalinghe contro britannici e la squadra di Fonseca, che verosimilmente segneranno il cammino della squadra di Sarri in Champions e risulteranno di fondamentale importanza in ottica qualificazione o meno alla fase ad eliminazione diretta.

Il tutto prima del ciclo finale, anch'esso da non sottovalutare. La necessità di archiviare il prima possibile il discorso qualificazione arriva anche dal doppio impegno che, a cavallo della trasferta di Rotterdam, vedrà il Napoli ospitare al San Paolo prima la Juventus, poi la Fiorentina. Un tour de force vero e proprio, dalla undicesima alla sedicesima giornata di Serie A, con sei partite di campionato e tre di Champions che rappresenteranno già un ciclo spartiacque per la stagione dei napoletani.

Il calendario completo e gli accoppiamenti Champions League - Serie A

3a giornata Serie A - Bologna-Napoli

1° giornata Champions League -Shakthar Donetsk-Napoli

4a giornata Serie A -Napoli-Benevento

6a giornata Serie A - SPAL-Napoli

2a giornata Champions League - Napoli-Feyenoord

7a giornata Serie A - Napoli-Cagliari

8a giornata Serie A - Roma-Napoli

3a giornata Champions League - Man. City-Napoli

9a giornata Serie A - Napoli-Inter

11a giornata Serie A - Napoli-Sassuolo

4a giornata Champions League - Napoli-Man. City

12a giornata Serie A - Chievo Verona-Napoli

13a giornata Serie A - Napoli-Milan

5a giornata Champions League - Napoli-Shakthar Donetsk

14a giornata Serie A - Udinese-Napoli

15a giornata Serie A - Napoli-Juventus

6a giornata Champions League - Feyenoord-Napoli

16a giornata Serie A - Napoli-Fiorentina