Napoli - Atalanta in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Napoli-Atalanta, match valido per la 2^ giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Marco Di Bello.

Uno scatto dal Napoli-Atalanta della scorsa stagione, terminato sul risultato di 0-2. | Corriere dello Sport

QUI NAPOLI

L'inizio di stagione degli azzurri è stato devastante: c'è stata la vittoria ai preliminari di Champions contro il Nizza, in mezzo anche una trasferta ostica, ma superata senza grossi patemi, a Verona. Totale? 7 gol fatti, uno soltanto subito (su rigore, sul parziale di 0-3). Sarà anche calcio d'agosto, ma i segnali sono tutt'altro che negativi...

Il primo test importante della stagione è tuttavia quello odierno: per Sarri, non c'è allenatore peggiore nello score di Gasperini, contro il quale in carriera ha vinto solo una volta (l'anno scorso, due vittorie dei bergamaschi). Più in generale i lombardi, per la squadra oggi di casa, rappresentano una bestia nera.

Ci sarà un cambio obbligato per il tecnico ex Empoli, che dovrà rinunciare ad Elseid Hysaj per squalifica. Per il resto la probabile formazione sembra stabilita: non ne farebbe parte il croato Strinic, dato in partenza e che è stato perciò escluso - legittimamente - dai convocati per il match.

Insigne e compagni festeggiano uno dei gol segnati all'Hellas Verona. | Corriere dello Sport

Maurizio Sarri dovrebbe confermare il suo 4-3-3. Reina, nonostante le tante voci di mercato, c'è fra i pali: in retroguardia Maggio prende il posto sulla destra, con Albiol (favorito su Chiriches), Koulibaly e Ghoulam a completare il reparto. Jorginho ed Hamsik sono sicuri del posto nel mezzo, solito ballottaggio Zielinski-Allan per il posto di mezzala destra. In avanti, si riparte da Callejon, Mertens e Insigne (anche se Milik spera in una maglia da titolare).

QUI ATALANTA

I nerazzurri erano attesi da un impegno difficile al debutto, e nonostante la buona prestazione non hanno ottenuto alcun punto contro la Roma, venendo sconfitti per 0-1. In settimana è arrivata un'altra stangata, dai sorteggi di Europa League che hanno accoppiato i nerazzurri con Lione ed Everton.

Il doppio successo dell'anno scorso aumenta la fiducia per una sfida complicatissima, contro una squadra che il guru Gasperini ha definito pubblicamente "un rullo compressore", in alcune sue dichiarazioni. Ci sono anche altri motivi, comunque, per cui i nerazzurri possono sorridere...

Sono infatti tornati completamente a disposizione dell'allenatore sia De Roon che Caldara (decisivo l'anno scorso proprio nella vittoria in trasferta con una doppietta ed intervistato di recente). Ancora non convocato Spinazzola, che però resterà anche quest'anno alla Dea come confermato da Marotta, ds della Juventus che possiede il suo cartellino.

Cristante e Cornelius festeggiano il gol-vittoria sul Lille, in amichevole. | gazzettaobjects.it

La risposta di Gian Piero Gasperini dovrebbe essere la solita: nel 3-4-1-2 fluido in porta ci dovrebbe essere Berisha, difeso da Toloi, Palomino (a ballottaggio proprio con Caldara) e Masiello. Sulle corsie ci sono invece Hateboer e la nuova scoperta Gosens, in mezzo i favoriti sono ancora Cristante e Freuler. Kurtic più di Ilicic per supportare il Papu Gomez e Petagna.

CURIOSITA'

Entrambe impegnate in Europa (anche gli azzurri hanno conosciuto in settimana quelle che saranno le avversarie nei gironi di Champions League), si sfidano una delle squadre più rivoluzionate dell'estate e quella che, invece, ha cambiato meno: al momento, i partenopei non hanno ufficializzato alcuna cessione e solo tre acquisti...