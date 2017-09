Napoli, ecco la lista Champions: fuori solo Tonelli

Dopo aver brillantemente superato il preliminare contro il Nizza con un netto e perentorio 4 a 0 totale, il Napoli si appresta a scendere in campo nel gruppo F di Champions League. Sorteggiato con Manchester City, Shakhtar Donetsk e Feyenoord, si può dire che finalmente gli azzurri abbiano goduto di buona sorte, e partono favoriti, insieme ai Citizens, per la qualificazione agli ottavi di finale.

La società partenopea ha comunicato all'Uefa la lista dei giocatori che faranno parte della spedizione europea. Tutti presenti, ad eccezione di Lorenzo Tonelli. Il difensore centrale, in predicato di lasciare il capoluogo campano in questa finestra di calciomercato, alla fine è rimasto a Napoli, ma è chiaro che non rientra più nei piani di Maurizio Sarri. Si prospetta, per l'ex Empoli, una prima parte di stagione tra panchina e tribuna, anche perchè il reparto centrale, in difesa, è al completo, con il tecnico azzurro che può contare su quattro elementi. Oltre a Koulibaly e Albiol titolari, ci sono Chiriches e Maksimovic che garantiscono efficacia qualora dovessero essere chiamati in causa.

Tra i fortunati che invece ascolteranno la musichetta della Champions League, ci sono anche i nuovi acquisti, gli unici, Adam Ounas e Mario Rui, oltre a Pepe Reina che è rimasto a Napoli nonostante l'offerta parecchio succulenta ricevuta dal Paris Saint-Germain, la settimana scorsa. Tre portieri, otto difensori, sei centrocampisti e sei attaccanti. Nel reparto avanzato figurato anche il nome di Emanuele Giaccherini, anch'egli pronto a lasciare Castelvolturno nelle scorse settimane, ma Sarri non ha concesso il benestare, e quindi l'ex Bologna è rimasto, a ricoprire il ruolo di vice-Insigne.

Questo l'elenco completo dei calciatori azzurri inseriti in lista:

PORTIERI: Reina, Rafael, Sepe;

DIFENSORI: Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui;

CENTROCAMPISTI: Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski;

ATTACCANTI: Giaccherini, Callejon, Ounas, Insigne, Mertens e Milik;