Napoli, le ultime da Castelvolturno

Archiviato più che positivamente il mese di Agosto con un netto e perentorio quattro su quattro tra campionato e Champions League, Maurizio Sarri ed il suo Napoli - notevolmente decimato viste le svariate convocazioni per le varie nazionali - continuano la preparazione in vista della gara di Bologna che si disputerà al Dall'Ara domenica prossima. Tra sorrisi e gocce di sudore il tecnico azzurro continua a testare la gamba dei presenti attraverso esercitazioni prima di tipo fisico e successivamente tecnico tattico: alla cura delle minuzie atletiche fanno da contraltare le solite partitelle, fatte sia tre contro tre, a campo ristretto, che otto contro otto a campo più largo.

In mattinata gli azzurri si sono ritrovati al centro sportivo di CastelVolturno per un'altra seduta sotto lo sguardo attento di Sarri, con Maggio, Jorginho, Allan, Diawara e Callejon che hanno fatto da chioccia ai tanti Primavera aggregati al gruppo per l'occasione. In campo anche Lorenzo Tonelli, che dopo le ultime frenetiche ore di mercato e la permanenza all'ombra del Vesuvio, è tornato arruolabile ed è apparso molto pimpante.

Nel frattempo, ieri, in campo alcuni degli azzurri impegnati nelle gare di qualificazione ai prossimi Mondiali di Russia 2018: positiva la prestazione di Chiriches ed Hamsik, che hanno preso parte alle vittorie di Romania e Slovacchia, mentre meno bene è andata a Milik e Zielinski, sconfitti con la Polonia in casa della Danimarca ma comunque saldamente primi nel proprio raggruppamento. Oggi spazio per Insigne, Koulibaly, Maksimovic ed Hysaj.

Infine, nella giornata di ieri, la Lega ha ufficializzato tutte le date dei prossimi impegni degli azzurri. Di seguito il calendario completo dalla terza alla diciassettesima giornata.

Terza giornata: Bologna-Napoli, domenica 10 settembre ore 20.45

Sesta giornata: Spal-Napoli, sabato 23 settembre ore 18

Settima giornata: Napoli-Cagliari, domenica 1 ottobre ore 12.30

Ottava giornata: Roma-Napoli, sabato 14 ottobre ore 20.45

Nona giornata: Napoli-Inter, sabato 21 ottobre ore 20.45

Tredicesima giornata: Napoli-Milan, sabato 18 novembre ore 20.45

Quindicesima giornata: Napoli-Juventus, venerdì 1 dicembre ore 20.45

Diciassettesima giornata: Torino-Napoli, sabato 16 dicembre ore 18