Napoli, a Bologna può tornare Diawara

Tempo di riposo al centro sportivo di CastelVolturno dove Maurizio Sarri ha concesso due giorni di pausa al suo Napoli, ovvero a coloro i quali non sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Tredici, tra cui sette titolari, gli assenti della rosa dei partenopei che affronterà domenica pomeriggio il Bologna al Dall'Ara, i quali rientreranno alla base tra qualche giorno - con animi diametralmente opposti visti i risultati ottenuti - per preparare la trasferta ostica in terra emiliana. Partita mai banale quella contro i felsinei per i partenopei, soprattutto per Amadou Diawara, ex di giornata che spera in un posto da titolare.

Presto, ad una settimana dal calcio d'inizio della gara, guardare agli aspetti ed alle valutazioni di formazione che farà Sarri, il quale alla ripresa dovrà tuttavia valutare le condizioni fisiche di Jorginho, uscito malconcio dall'ultimo allenamento disputato. Secondo quanto riportato in mattinata dalla Gazzetta dello Sport, il regista italo-brasiliano avrebbe rimediato un colpo al piede e dovrà essere monitorato nei giorni immediatamente precedenti alla trasferta romagnola. Per Diawara, oltre al ritorno dopo la gara di Verona sponda Hellas, potrebbe essere la seconda volta in due anni da titolare nel catino bolognese: anche lo scorso anno, infatti, partì dal primo minuto, disputando la solita prestazione di personalità e carisma nel 7-1 dei partenopei al Dall'Ara.

Diawara ma non solo. Contestualmente anche Mario Rui spera in un posto da titolare. Il portoghese che sta pian piano ritrovando la forma migliore, potrebbe approfittare di queste due settimane di riposo per mettersi al pari dei compagni di squadra ed amalgamarsi ancora meglio in gruppo e concedere un turno di riposo a Faouzi Ghoulam che rientrerà nei prossimi giorni dal viaggio intercontinentale dopo gli impegni con la sua Algeria. Albiol, Callejon ed Allan gli altri titolarissimi che non si sono mossi dalla Campania e che al Dall'Ara salvo complicazioni, dovrebbero giocare fin da subito.