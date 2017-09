Napoli, l'agente di Hamsik sottolinea: "Vuole vincere lo Scudetto"

Non brillantissimo l'inizio di campionato di Marek Hamsik. Non è al top della forma fisica, e lo si è visto, infatti Sarri lo ha tolto dalla mischia, in queste prime uscite stagionali, intorno al sessantesimo minuto. Non il passo dei giorni migliori, ma il '17' azzurro resta una dei cardini della squadra azzurra. Nel pomeriggio, è intervenuto l'agente del calciatore slovacco a Radio Crc. Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, Juraj Venglos ha sottolineato: "Marek ha sposato Napoli dieci anni fa, ora però vuole vincere lo Scudetto. Gli frulla in testa questo. Vuole alzare un trofeo e darà il massimo per ottenere questo traguardo".

Seppur l'inizio di stagione non sia stato come se lo immaginava, l'agente rivela che il suo assistito è soddisfatto del rendimento della squadra. Fase a gironi della Champions League raggiunta, e punteggio pieno in campionato dopo due gare: "E’ molto felice dell’avvio di stagione del Napoli, tutte le sostituzioni fatte non solo sono state accettate molto professionalmente ma sono state anche concordate con il tecnico. Con Sarri c'è piena sintonia, e grande rispetto dei ruoli. Ma Marek è un professionista serio, un calciatore modello che tutti gli allenatori vorrebbero avere a disposizione. La stagione è lunga, lui vuole essere al top quando le partite diventeranno bollenti e la posta in palio altissima. Le parole di Raiola? Dopo la fine della carriera ancora non sa quello che farà, ma è vero quello che dice Mino, non tutti sono come Marek, lui ha sposato Napoli 10 anni fa e si è mai voluto spostare, ama fortemente questa città e questi colori. Ormai è napoletano d'adozione".

Mancano due gol ad Hamsik per raggiungere Diego Armando Maradona nella speciale classifica dei goleador in maglia azzurra. Tra gli obiettivi stagionali dello slovacco, c'è anche questo: "E' chiaro che ha voglia di raggiungerlo, Maradona è un'istituzione a Napoli, è venerato come un Dio, e quindi Hamsik è ben felice di accostare il suo nome ad una leggenda come il Pibe de Oro. Ciò che però a più a cuore è il Napoli, vuole segnare tanti gol per cercare di vincere qualcosa".