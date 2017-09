Bologna - Napoli in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Bologna-Napoli, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Giacomelli.

QUI BOLOGNA

I rossoblù vengono dalla vittoria, supportata dal VAR, contro il Benevento, che ha portato un po' di buonumore dopo il pari col Torino in casa. Adesso l'obiettivo della squadra è chiaro: c'è una vendetta da compiere, in relazione ad un risultato della scorsa stagione che pesò particolarmente sull'ambiente.

Ci riferiamo alla vittoria degli odierni ospiti per 1-7 al Dall'Ara del 2016-2017, una delle tante partite da dimenticare in una stagione che ora va riscattata nonostante un mercato non proprio esaltante per i romagnoli, che oggi non potranno però contare per la prima volta sull'ultimo acquisto Cheick Keita, infortunato.

Nei tanti dubbi di un Donadoni che comunque chiede una grande prestazione alla sua squadra, le certezze sono essenzialmente quelle riferiti agli assenti: oltre all'africano, mancherà un altro dei neo-arrivati, Falletti, e l'esperto Torosidis, che dovrebbe recuperare non prima di settimana prossima.

Roberto Donadoni dovrebbe perciò puntare su un 4-2-3-1. In porta confermato Mirante, mentre in difesa ci sono Krafth (o Mbaye), De Maio, Maietta e Masina. Poli e Donsah garantiscano sostanza in mediana, mentre sulla trequarti Verdi (intervistato di recente), Palacio e Di Francesco mettono qualità. Ci sono dubbi sull'argentino, che è in ballottaggio con Taider, con il quale si passerebbe al 4-3-3. La punta è Destro.

QUI NAPOLI

Gli azzurri puntano invece a confermarsi dopo il doppio 3-1, prima rifilato in una sfida molto sentita all'Hellas Verona, poi alla bestia nera Atalanta in casa, prima della sosta. Gli azzurri devono però fare i conti con alcuni normali problemi: d'altronde, da oggi è come se si iniziasse a fare sul serio...

Per affrontare questo primo vero tour de force, ovviamente Sarri si affiderà alle solite rotazioni nei reparti più "delicati" del campo. In particolare a centrocampo ci sono parecchi dubbi su tutti i giocatori che potrebbero calcare il terreno del Dall'Ara: i ballottaggi sono tutti aperti.

In particolare, Jorginho è recuperato dopo una botta che lo aveva messo in dubbio, ma potrebbe ancora essere preservato in vista della Champions League: potrebbe allora esserci un ritorno da grande ex di Diawara, che dopo aver spinto per andarsene dall'Emilia fu accolto già alcuni mesi fa dai fischi del pubblico.

Sarri confermerà sicuramente il suo 4-3-3, così come Reina fra i pali. La difesa dovrebbe essere quella titolare con Hysaj, Albiol, Koulibaly e Ghoulam, mentre a centrocampo Allan, Zielinski ed Hamsik (che ha parlato di Scudetto in settimana) si giocano due maglie insieme a uno fra Jorginho (favorito) e Diawara. In avanti solito tridente leggero con Callejon, Mertens ed Insigne, anche se Milik scalpita.

PRECEDENTI

L'1-7 fa ormai parte del passato ed è stato un episodio difficilmente ripetibile: meglio ricordare che nel 2015-2016 la corsa verso lo Scudetto dei partenopei si fermò proprio qui al Dall'Ara, dove la doppietta di uno scatenato Destro annullò quella del solito Gonzalo Higuain per il 3-2 finale, firmato da Rossettini.