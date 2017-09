Google Plus

Serie A, Bologna-Napoli: le formazioni ufficiali

Il Bologna per dare seguito ai due risultati utili consecutivi ottenuti nelle prime giornate di campionato, il Napoli per proseguire a punteggio pieno e tenere la scia di Juventus ed Inter. Riflettori accesi al 'Dall'Ara' teatro del posticipo della terza giornata di campionato di Serie A. Tra i rossoblu in attacco c'è Palacio, mentre è confermato il tridente offensivo degli azzurri, quello ultraleggero composto da Insigne e Callejon ai lati di Mertens.

Queste, nel dettaglio, le formazioni ufficiali:

Bologna - Mirante, Krafth, Helander, Maietta, Masina, Pulgar, Poli, Di Francesco, Palacio, Verdi, Destro

Napoli - Reina, Hysaj, Chiriches, Koulibaly,Ghoulam, Allan, Jorginho, Hamsik, Callejon, Mertens, Insigne