Napoli, le ultime da Castelvolturno. I convocati per lo Shakhtar: c'è Chiriches

Napoli, le ultime da Castelvolturno. I convocati per lo Shaktar: c'è Chiriches

E' iniziata ufficialmente questa mattina la spedizione ucraina del Napoli di Maurizio Sarri. Ultimo allenamento all'ombra del Vesuvio per i partenopei, che al termine della seduta hanno chiuso i bagagli e nei prossimi minuti partiranno alla volta dell'Ucraina, dove domani sera, a Kharkiv, ad attenderli c'è lo Shakhtar Donetsk.

Allenamento che, qualche minuto fa, è stato raccontato dal solito comunicato della società azzurra sul proprio sito ufficiale. Ecco quanto emerso dalla seduta: "La squadra ha svolto attivazione con ostacoli in avvio e successivamente lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Chiriches si è allenato col gruppo".

Questa la notizia principale, ovvero la presenza del difensore rumeno in squadra e, soprattutto, nella lista dei convocati di Sarri. Uscito malconcio per un problema alla spalla, la solita lussazione che rischia di sfociare in un'operazione nei prossimi mesi, il centrale ex Tottenham ha recuperato ed è arruolabile per domani sera.

A margine del comunicato anche la lista dei convocati per la trasferta. Eccola.

Portieri: Reina, Rafael, Sepe;

Difensori: Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui;

Centrocampisti: Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski;

Attaccanti: Callejon, Giaccherini, Ounas, Insigne, Mertens, Milik.