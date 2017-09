Shakhtar Donetsk - Napoli in diretta, LIVE Champions League 2017/2018 (20.45)

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Shakhtar Donetsk vs Napoli, incontro valido per la prima giornata della UEFA Champions League 2017/2018. Dirige il tedesco Zwayer, fischio d'inizio alle 20.45.

Shakhtar Donetsk e Napoli si trovano nel gruppo F, in compagnia di Feyenoord e Manchester City. Gli inglesi, in virtù di un'importante campagna acquisti, detengono, al via, i favori del pronostico. Il Napoli poggia la sua candidatura su gruppo e certezze, automatismi perfettamente consolidati. Seconda forza del raggruppamento, può stuzzicare i blu di Manchester.

In quest'ottica, importante il debutto. Una trasferta europea nasconde comunque insidie da non sottovalutare e lo Shakhtar, pur in ribasso, alberga da anni in Champions. Un trampolino perfetto per Insigne e compagni per spiccare il volo.

Tre partite e tre vittorie, un Napoli fin qui intoccabile in campionato. In molti indicano la squadra di Sarri come possibile favorita nella corsa al titolo. La Juventus vive una fase di profondo cambiamento e gli azzurri possono approfittarne. Nel recente week-end, sigillo con il Bologna, un tempo di anonimato, poi la scorpacciata. Conferma preziosa.

La presentazione della sfida

Sarri indica la via, il Napoli non deve mutare il suo approccio. Mentalità vincente, in campo per comandare il gioco, dirigere le operazioni. La squadra soffre quando non riesce a tenere il pallino, l'undici partenopeo deve inserire le marce alte per sfruttare peculiarità invidiabili.

In conferenza, al fianco dell'allenatore, anche Milik. Sarri alterna il falso nove, Mertens, con un centravanti tecnico ma anche estremamente fisico come il polacco. Palcoscenico prestigioso per intaccare le attuali gerarchie, Milik mette nel mirino lo Shakhtar. Queste le sue impressioni.

Come detto Milik al centro dell'attacco, ai lati Insigne e Callejon, protagonisti di una combinazione aerea splendida con il Bologna. Sarri opta per Diawara in mediana, Allan il recupera-palloni, Hamsik l'uomo d'inserimento. Retroguardia tipo, Koulibaly - Albiol a blindare Reina, Ghoulam e Hysaj esterni bassi.

Fonseca espone il petto alla vigilia. Lo Shakhtar non vuole vestire panni da vittima sacrificale, anzi intende ribaltare le voci della vigilia e colpire Napoli e City. Nessun cambiamento all'orizzonte, il tecnico conferma l'ordine stabilito.

Ferreyra è il terminale d'attacco, interessante la batteria sulla trequarti. Taison e Marlos occupano l'esterno, Kovalenko è nella zona centrale. Mediana con Fred e Stepanenko. A difesa di Pyatov, Srna, veterano di lungo corso, Ordets, Rakitskiy e Ismaily.