Champions League, le formazioni ufficiali di Shakhtar Donetsk - Napoli: gioca Milik, fuori Mertens

Champions League, le formazioni ufficiali di Shakhtar Donetsk - Napoli: gioca Milik

Tutto pronto a Kharkiv per l'inizio dell'avventura nella fase a gironi della Champions League 2017/18 del Napoli di Maurizio Sarri. La squadra partenopea scende in campo in Ucraina contro i temibili padroni di casa dello Shakhtar Donetsk di Fonseca, pronti a rendere la vita difficilissima agli azzurri sia stasera che per il passaggio del turno. Quando manca poco meno di un'ora all'inizio della sfida i due tecnici hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione. Andiamo a scoprirle assieme.

Recupera Ordets, che nel pomeriggio ha fatto tremare Fonseca. Comporrà la coppia di centrali con Rakitsky. Srna e Ismaily sulle corsie laterali, con Fred e Stepanenko in mediana. Poker tutto brasiliano davanti, con Ferreyra di punta, Marlos, Taison e Bernard a sostegno.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Srna, Ordets, Rakitskiy, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra. All. Fonseca.

Non c'è Mertens per Maurizio Sarri, che conferma la scelta di Milik con Insigne e Callejon ai lati. Altra sorpresa, niente Allan a centrocampo, ma Zielinski in coppia con Hamsik come alfieri di Amadou Diawara. Solita difesa a quattro a protezione dei pali difesi da Pepe Reina.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne. All: Sarri.