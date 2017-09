Napoli - Benevento in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (15:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Napoli-Benevento, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A TIM, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 15:00 - verrà fischiato dall'arbitro Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia.

Diretta Napoli-Benevento

QUI NAPOLI

Tre vittorie da tre punti con tre gol segnati in ogni partita: l'avvio degli azzurri, considerando l'ultimo successo sul campo del Bologna, era stato davvero travolgente. Nella prima giornata della fase a gironi in campo europeo Sarri ha dovuto fare i conti con una disfatta particolare contro lo Shakhtar Donetsk.

Il KO in Champions League potrebbe aver minato alcune delle certezze di una squadra che sembrava aver raggiunto una consapevolezza finalmente da top club. Tutti nuovamente in discussione dopo la rovinosa trasferta in Ucraina, che ha fatto riemergere difetti che sembravano dimenticati e, perciò, brucia parecchio.

Insomma la carta inedita, in una situazione così anormale per i partenopei, potrebbe essere proprio l'uso del turnover da parte del tecnico, che anche senza assenze di rilievo potrebbe ad esempio decidere di non schierare Marek Hamsik, il capitano della squadra, reduce da alcune prestazioni non brillanti.

Nel suo 4-3-3 Maurizio Sarri dovrebbe comunque lasciare intaccata la difesa: Reina in porta con Hysaj, Albiol, Koulibaly e Ghoulam (unico in ballottaggio, con Mario Rui). In mediana sembrano certi del posto l'in-formissima Allan e Jorginho, mentre Hamsik se la dovrà giocare con Rog e Zielinski: anzi quest'ultimo sembra addirittura favorito. In avanti dovrebbe tornare il tridente leggero con Callejon, Mertens e Insigne.

Live Napoli-Benevento

QUI BENEVENTO

Gli Stregoni avevano ben altre aspettative per quest'inizio di campionato, che comunque si è rivelato alla portata perlomeno a livello prestazionale. Dopo la beffa dettata dal VAR al Dall'Ara, quando a Cataldi è stato annullato il gol del pareggio nel recupero, nella scorsa giornata di nuovo alla sirena Iago Falqué ha beffato i campani.

E adesso una prova difficile, per una squadra che in un vero e proprio derby regionale vorrà provare a fermare un avversario ben più blasonato. In settimana, il tecnico Baroni si è comunque fatto voce dello stato d'animo sereno dello spogliatoio nonostante questa situazione, che resta complicata.

Il livello di difficoltà aumenta ancora se pensiamo che, come vi avevamo raccontato in settimana, cambieranno diversi interpreti per i giallorossi, che devono fare i conti con i problemi fisici di Ciciretti (unico della squadra ad aver segnato in questo campionato, al debutto con la Sampdoria), D'Alessandro e Iemmello, tutti e tre in forte dubbio.

Marco Baroni dovrebbe confermare il suo rivoluzionato 4-4-2. In porta ci sarà sempre Belec, con terzini Venuti e Letizia (intervistato in settimana). Al centro invece confermati Lucioni e Antei. Sulla linea di centrocampo ci sono invece Parigini (o Lombardi), Cataldi, Memushaj e Lazaar. Armenteros dovrebbe fare il suo debutto al fianco di Coda in attacco.

Diretta live Napoli-Benevento

STATISTICHE

Avendo siglato anche tre reti a Hellas Verona prima ed Atalanta poi nei match prima della sosta, i partenopei hanno realizzato 9 gol in campionato, subendone 2. La controparte ne ha segnato solo 1 invece, ricevendone 4. Ci sono solo due precedenti della gara di oggi, nel girone B della Serie C1 2004-2005: entrambe le gare vennero vinte per 2-0 dalla squadra oggi di casa. In alto, gli highlights dunque dell'unico precedente ufficiale della sfida odierna, al San Paolo, che a breve compirà 13 anni.