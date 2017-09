Spal - Napoli in diretta, LIVE Serie A 2017/2018

Buon pomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, di Spal - Napoli, incontro valevole come secondo anticipo della sesta giornata del campionato di calcio di Serie A. Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara va in scena uno dei più classici testa-coda con i padroni di casa emiliani di mister Semplici che proveranno a fermare la corsa inarrestabile del Napoli di Maurizio Sarri, giunto alla quinta vittoria di fila in campionato. Da Andrea Mauri e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di un piacevole pomeriggio in nostra compagnia.

Partiamo proprio dal Napoli, primo della classe in coabitazione con la Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata al termine di questa sfida nell'impegnativo derby della Mole. Occasione per i partenopei per sfruttare un turno tutto sommato più agevole dei bianconeri e provare ad iniziare a mettere pressione su questi ultimi, sebbene siamo soltanto alle battute iniziali della stagione. Dopo la roboante vittoria sul Benevento per 6-0, i Sarri boys sono andati ad imporsi all'Olimpico con forza e presunzione, ribaltando l'iniziale svantaggio nella ripresa grazie ai gol di Koulibaly, Callejon, Mertens e Jorginho nel finale. Un poker che ha dato nuova linfa alla truppa partenopea, che prima della sosta chiede strada a Spal, Feyenoord e Cagliari per chiudere nel migliore dei modi il mese di settembre e presentarsi nelle migliori condizioni psico-fisiche agli appuntamenti contro Roma, City ed Inter.

Di contro la Spal di mister Semplici non vive un momento positivo. Dopo le prime, confortanti, prestazioni contro Lazio all'Olimpico - 0-0 - e Udinese in casa, le quali hanno portato in dote i due punti in classifica degli emiliani, sono arrivate tre sconfitte di fila a rompere i piani del tecnico toscano: due molto prevedibili, a Milano contro Inter e Milan, nonostante una solidità confermata ed un marcato equilibrio che in entrambe le gare non ha permesso alle formazioni meneghine di dilagare ed imporsi con facilità; quella che brucia maggiormente è la sconfitta interna contro il Cagliari, vittorioso a Ferrara per 2-0 nella prima, vera, partita sottotono dei padroni di casa. L'obiettivo di oggi è dunque quello di provare a rialzare il capo, provando a mettere in difficoltà gli azzurri e minarne le enormi certezze nonostante le oggettive difficoltà del caso. Difficile ma non impossibile. La Spal lo ha già ampiamente dimostrato.

Che partita sarà

Il tema tattico della sfida è presto svelato, con gli ospiti padroni presumibilmente del campo e del possesso palla ed i padroni di casa che proveranno a fare gara di battaglia con otto interpreti alle spalle della sfera. Densità ed equilibrio i cardini delle speranze della Spal, che dovrà necessariamente provare a sporcare tutte le traiettorie di passaggio a centrocampo così come ha fatto la Lazio nei primi 45 minuti di gioco all'Olimpico. Dalla parte opposta le solite trame del Napoli porteranno alla superiorità numerica sull'out mancino, dove Ghoulam, Hamsik in ripresa, ed Insigne costruiscono la maggior parte delle fortune dei partenopei: in tal senso, il compito di Lazzari, Schiattarella e di Salamon sarà quello più importante difensivamente parlando per i padroni di casa, i quali dovranno reggere l'urto e non allargare eccessivamente le maglie difensive, lasciando ai partenopei spazi vitali all'interno dei quali far male e non poco.

Le ultime dai campi

Poco da stravolgere per Semplici, che rispetto alla trasferta di San Siro, la seconda stagionale, conferma il 3-5-2 ma cambia qualche interprete. Confermato Grassi dal primo minuto, con Schiattarella che dovrebbe prendere il posto di Mora in mediana accanto a Viviani. Sulle fasce Lazzari e Costa, mentre di punta con Antenucci torna Borriello dall'inizio. In porta Gomis, con Salamon, Vicari e Felipe a fare da scudieri.

La conferenza stampa di mister Semplici

Sarri risponde con l'altrettanto solito 4-3-3 e, come il dirimpettaio, effettuerà qualche cambio rispetto alla trasferta di Roma. Torna Hysaj in difesa, dove potrebbe esserci l'esordio stagionale di Nikola Maksimovic al posto di Koulibaly. Albiol l'altro centrale, con Ghoulam a sinistra. Nessun cambio davanti - Mertens con Callejon ed Insigne - mentre a centrocampo ballottaggi Jorginho-Diawara ed Allan-Zielinski. Hamsik capitano e mezzala sinistra.

Le probabili formazioni

Spal (3-5-2): Gomis; Salamon, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Costa; Antenucci, Borriello. All. Semplici



Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.