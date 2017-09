Serie A, le formazioni ufficiali di Spal - Napoli

Lo stadio Paolo Mazza di Ferrara apre le porte al Napoli di Maurizio Sarri, prima della classe di queste prime cinque giornate di Serie A. Ostacolo enorme per la Spal di mister Semplici, che tuttavia proverà a mettere i bastoni tra le ruote alla marcia incessante dei partenopei. Dopo tre sconfitte di fila gli emiliani vogliono tornare a sorridere, e per farlo ci sarà il tutto esaurito del catino di casa per provare a spingerli verso questa impresa. Quando mancano poco meno di sessanta minuti all'inizio della sfida, i due tecnici toscani hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione. Questi i ventidue che scenderanno in campo dal primo minuto.

Tutto confermato anche nella Spal, con Semplici che procede con il solito 3-5-2. Non c'è l'ex Grassi, bensì Mora, con Schiattarella e Viviani in mediana. Antenucci e Borriello di punta, Salamon, Vicari e Felipe davanti a Gomis.

Spal (3-5-2): Gomis; Salamon, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora, Costa; Antenucci, Borriello. All; Semplici.

Sarri conferma le indiscrezioni della vigilia con Maksimovic titolare al posto di Albiol, Zielinski e Diawara in mediana al posto di Allan e Jorginho. Tridente d'attacco confermato, così come il ritorno di Hysaj sulla corsia laterale destra. Onnipresente Hamsik.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All: Sarri.