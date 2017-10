Napoli-Cagliari in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (12.30)

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Andreolli, Romagna, Capuano; Ionita, Cigarini, Barella; Joao Pedro; Pavoletti, Sau. All. Rastelli

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

Abbiamo le formazioni ufficiali !!!!!!!!!

Questo l'interno dello Stadio 'San Paolo', che va riempiendosi. Sono previsti circa 40.000 spettatori a Fuorigrotta.

Buongiorno da Andrea Indovino e dall'intera redazione di Vavel Italia. Manca un'ora al calcio d'inizio della sfida tra Napoli e Cagliari. Restate con noi, in nostra compagnia per seguire l'evolversi del lunch match della settima giornata di campionato di Serie A.

La settima giornata di campionato di Serie A propone come lunch match la sfide del 'San Paolo' tra i padroni di casa del Napoli ed il Cagliari. Azzurri in testa alla classifica, a braccetto con la Juventus a quota 18 punti. Percorso netto fino ad ora per Mertens e compagni, i quali hanno vinto tutte e sei le gare fin qui disputate. Se si considerano anche gli impegni europei, il Napoli ha vinto in nove occasioni, perdendo soltanto in Ucraina sul campo dello Shakhatar Donetsk.

I sardi, dal canto loro, sono fermi a sei punti in graduatoria, al tredicesimo posto. Reduce da due stop consecutivi, senza tra l'altro trovare la via del gol (contro il Sassuolo 0-1 e contro il Chievo 0-2), il Cagliari ha bisogno di rimpinguare una classifica che in caso di nuova sconfitta in Campania può assumere sembianze non ti certo 'amichevoli'.

Mister Sarri ha qualche dubbio di formazione, non varierà il modulo che sarà sempre il 4-3-3. Non è al meglio Albiol, che potrebbe essere sostituito da uno tra Chiriches e Maksimovic. Hysaj e Ghoulam intoccabili sulle fasce, mentre al centro sicuro del posto è il brasiliano Allan, in grande forma. Hamsik ci sarà, dal 1' minuto, ballottaggio invece tra Jorginho e Diawara, con il primo favorito. Sarà il solito tridente deputato a far male i sardi, con Mertens al centro ed Insigne e Callejon ai suoi lati.

Si copre Rastelli, infatti è seriamente intenzionato a rimpinguare il suo centrocampo, escludendo una punta. Probabile che il suo Cagliari si schieri sul prato verde di Fuorigrotta con il 4-4-1-1.

Le parole di Massimo Rastelli in conferenza stampa

Sia Farias che Pavoletti ad inizio settimana hanno lavorato a parte, rientrando in gruppo solo venerdì. Almeno inizialmente sono destinati ad accomodarsi in panchina: l'unica punta sarà Sau, supportato dal fantasista Joao Pedro. A centrocampo, Dessena, Cigarini, Ionita e Barella, con il primo insidiato da Faragò. Squalificato Pisana, è pronto Romagna ad affiancare Andreolli, con Padoin esterno destro e Capuano sulla sinistra.