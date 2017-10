Napoli, la capolista punta Roma

Fonte: SSC Napoli Official

Dopo aver conquistato la vetta solitaria della Serie A sommergendo il malcapitato Cagliari, distanziando di conseguenza la Juventus di due punti, il Napoli si è allenato fino a sabato, poi il tecnico Maurizio Sarri ha concesso due giorni di riposo all'intera truppa azzurra. Un piccolo 'rompete le righe' per concedere un pò di relax ai giocatori prima del tour de force che condurrà i partenopei, senza pause, fino al nuovo anno. Gli allenamenti, al centro sportivo di Castelvolturno, riprenderanno nella giornata di martedì. I ranghi, però, non saranno completi, in quanto il Napoli, ormai internazionale, come è da prassi ha 'prestato' in giro per il mondo tanti suoi tesserati. Alla spicciolata, tutti faranno rientro nel capoluogo campano, ma solo a metà settimana l'allenatore avrà a disposizione il gruppo nella sua totalità.

Una settimana che si preannuncia parecchio delicata, in quanto la neo capolista è attesa da un impegno sulla carta complicato, la trasferta all'Olimpico in casa della Roma, reduce dal brillante successo (2-0) in trasferta contro il Milan. Per l'occasione, Sarri avrà presumibilmente tutti a disposizione, ad eccezione del lungodegente Milik alle prese con il percorso riabilitativo dopo l'infortunio al legamento croaciato del ginocchio. Presto per abbozzare un probabile undici titolari, ma di certo il tecnico ex Empoli si affiderà ai soliti 'titolarissimi' con Mertens al centro dell'attacco ed ai suoi lati Insigne e Callejon. Tridente in gran spolvero nelle ultime settimane.

Proprio il belga, Mertens, è tra i candidati al Pallone d'Oro. Anche il Calcio Napoli celebra la candidatura del folletto azzurro con queste parole sul suo sito ufficiale e con un post su Twitter: "Dries Mertens è tra i 30 candidati al Pallone d’Oro 2017. Lo ha comunicato la rivista francesce France Football organizzatrice del prestigioso premio internazionale". Al Napoli, il nativo di Leuven si è consacrato lo scorso anno, da quando è stato schierato sul terreno di gioco da prima punta, realizzando in stagione ben 34 gol. Mertens in assoluto dalla scorsa stagione ad oggi ha giocato 57 partite con il Napoli tra coppe e campionato realizzando 43 reti. Una vera e propria macchina da gol, uno degli attaccanti più forti, non sono d'Italia, ma in generale in tutrta Europa.