Napoli, doppia seduta a Castelvolturno: tutti i Nazionali rientrati alla base

Tutti a rapporto. Dopo una decina di giorni di viaggi in giro per l'Europa a caccia del pass per i prossimo Mondiali di Russia 2018, tutti i calciatori del Napoli impegnati negli impegni con le rispettive Nazionali hanno fatto ritorno alla base di Castelvolturno - ultimi Insigne e Mertens che si uniranno alla squadra quest'oggi - per mettersi a disposizione di Maurizio Sarri ed iniziare a preparare la sfida che sabato sera vedrà gli azzurri impegnati all'Olimpico contro la Roma.

Se stamane il tecnico ha iniziato a lavorare con il reparto difensivo in separata sede, con tutti gli effettivi a disposizione, oggi pomeriggio la ripresa a ranghi completi per tutta la rosa, fatta eccezione per il belga che dovrebbe svolgere allenamento a parte dopo le fatiche di ieri sera. Sarri avrà dunque a disposizione tre allenamenti - quello odierno più quelli di domani e di venerdì - prima della partenza per la capitale e della rifinitura che verrà effettuata sabato mattina prima dell'incontro.

Reina in azione stamattina - Foto Ssc Napoli

Presente in campo anche Raul Albiol, pilastro della difesa partenopea assente nelle ultime uscite per un problema fisico che non gli ha consentito di scendere in campo contro Spal, Feyenoord e Cagliari. Tuttavia, la pausa e la mancata convocazione con la Nazionale iberica gli hanno consentito di recuperare appieno la forma e sabato sera guiderà la retroguardia partenopea assieme al fidato Koulibaly. Hysaj confermato sulla destra, mentre Ghoulam - rimasto a Napoli causa influenza - agirà sulla sinistra.

Difficile vedere cambi anche in mediana, dove sia Allan che Jorginho hanno lavorato con Sarri e con i resti della rosa in quel di Castelvolturno in questi giorni e, verosimilmente, giocheranno dal primo minuto con Hamsik, così come il classico terzetto d'attacco. Il solito undici, dunque, i titolarissimi che andranno a caccia dell'ottava vittoria consecutiva in campionato. Si riparte dal successo ottenuto contro il Cagliari; il Napoli vuole confermare la vetta solitaria.