Manchester City - Napoli, i convocati: le scelte di Sarri

Maurizio Sarri affronta il terzo impegno europeo senza particolari preoccupazioni. Il successo in terra romana conferma la forza del Napoli, primo e a punteggio pieno nella massima serie. Prima di impattare contro l'Inter al San Paolo, in un inedito crocevia da titolo, occorre sbrigare la matassa di Champions. Si vola a Manchester, all'orizzonte il City di Guardiola. Partita difficile, non può essere altrimenti. Dopo una stagione di apprendistato, Pep punta a consacrarsi in Premier. I risultati parlano per lo spagnolo, pronto a blindare ora la qualificazione agli ottavi nel doppio confronto con il Napoli. Diversa la situazione dei partenopei, il passo falso con lo Shakhtar obbliga a trarre qualcosa dal duello ad alta quota con i citizens.

Una sola defezione. Milik non è ovviamente arruolabile, per lui si parla di un possibile prestito alfine di ritrovare la miglior condizione. Per il resto, tutti presenti, in campo i titolarissimi, i fedelissimi del tecnico. Non c'è spazio per alcuna rivoluzione, la posta in palio è alta, il destino europeo corre sul filo che collega Napoli e Manchester.

I convocati: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui, Allan, Diawara, Hamsik, Jorginho, Rog, Zielinski, Callejon, Giaccherini, Ounas, Insigne, Mertens.