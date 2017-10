Manchester City - Napoli in diretta, LIVE Champions League 2017/18 (20:45)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta di Manchester City-Napoli, match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Antonio Mateu Lahoz.

QUI MANCHESTER CITY

Gli inglesi sono in testa al loro campionato insieme ai concittadini dello United, ma al momento danno una sensazione di maggiore solidità rispetto ai Devils. Questo in particolare per quello che riguarda la produzione offensiva, che nello scorso weekend è valsa una goleada allo Stoke City.

Discorso non molto differente in campo europeo per la truppa di Guardiola, che finora ha mantenuto il punteggio pieno battendo prima il Feyenoord - con un'altra straripante prova in attacco - e più di recente lo Shakhtar Donetsk in casa, in una gara tutt'altro che scontata. Obiettivo 3 punti anche oggi per ipotecare il passaggio del turno.

Per questa spedizione il tecnico catalano non avrà a disposizione il lungodegente Benjamin Mendy, oltre al Kun Aguero, una delle maggiori stelle della squadra. In dubbio poi c'è anche la colonna della difesa Kompany, anche capitano della squadra, che però in ogni caso - visto le sue condizioni non ottimali - dovrebbe partire dalla panchina.

Pep Guardiola dovrebbe allora scegliere un 4-3-3 con Ederson Moraes in porta e davanti a lui la linea con Walker, Stones, Otamendi e l'adattato Delph. A centrocampo la diga è Fernandinho - che ha anche parlato in conferenza stampa - le mezzali De Bruyne e David Silva. In attacco tridente a tutta velocità con Sterling, Gabriel Jesus e Sané.

QUI NAPOLI

Momento forse anche migliore per i partenopei, che dopo il successo sulla Roma hanno concluso la giornata con un margine di due punti in favore della seconda in classifica, l'Inter, e hanno ancora il punteggio pieno in Serie A.

Più complicata, per ora almeno, la situazione nel girone di coppa... Situazione peggiorata dal sorprendente scivolone dei campani in casa dello Shakhtar Donetsk al debutto. Non hanno tradito due volte però i ragazzi di Sarri, che si sono subito parzialmente rifatti divorandosi il Feyenoord nel secondo matchday. Adesso serve un buon risultato in Inghilterra per cullare le ambizioni di primo posto.

Nei convocati dell'allenatore ex Empoli non risultano i nomi dell'unico indisponibile Arkadiusz Milik e, soprattutto, dello squalificato Raul Albiol, uomo ex Real Madrid d'esperienza internazionale non indifferente e la cui assenza potrebbe pesare non poco. Per il resto, non sembrano esserci grossi dubbi di formazione...

Maurizio Sarri dovrebbe infatti optare per un 4-3-3 con Pepe Reina - uno che di presenze in Premier League e contro i Citizens ne ha fatte tante - in porta ed Hysaj, Chiriches, Koulibaly e Ghoulam davanti a lui. È il turno di Rog a centrocampo insieme a Diawara ed Hamsik, in attacco straconfermati i tre folletti Callejon, Mertens ed Insigne.

STATISTICHE

Si sfidano oggi due degli attacchi più prolifici dell'intero panorama calcistico europeo, che in campionato hanno segnato un totale di 46 gol, sommati, nelle rispettive prime 8 di campionato. Per gli Sky Blues un grosso contributo è stato dato da Gabriel Jesus, l'uomo che - quando è sceso in campo - non è mai uscito da sconfitto. Dall'altro lato, l'uomo chiave è decisamente Dries Mertens, attaccante dalla media di 1,5 a partita circa fra gol e assist nelle ultime 28 in campionato.