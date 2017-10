Champions League, le formazioni ufficiali di Manchester City - Napoli

Riflettori puntati sull'Etihad Stadium in questa prima serata della terza giornata della fase a gironi della Champions League. Nella casa del Manchester City di Pep Guardiola primo del girone è ospite il Napoli di Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria contro il Feyenoord che ha ridato entusiasmo e fiducia ai partenopei. La trasferta di Manchester potrebbe essere già un primo crocevia stagionale, in Europa, per gli azzurri, anche se le due partite consecutive in casa contro City e Shakhtar saranno quelle che verosimilmente decreteranno le sorti dei napoletani.

Nel frattempo, gli azzurri provano a strappare punti importanti dal catino inglese: quando manca un'ora all'inizio della sfida i due tecnici hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione. Andiamole a scoprire.

Tutto confermato nell'undici di Guardiola, che si affida a Stones ed Otamendi centrali davanti ad Ederson; Walker e Delph i terzini. Fernandinho metronomo, con de Bruyne e Silva ai lati. Sterling e Sane le ali che agiranno sulle fasce con Gabriel Jesus centravanti.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Stones, Delph; de Bruyne, Fernandinho, Silva; Sterling, Gabriel Jesus, Sané. All. Guardiola

Sono due invece le sorprese dell'undici partenopeo: Sarri si affida in mediana al solito Hamsik, ma con lui ci saranno i giovani rampanti Zielinski e Diawara, che dopo il banco di prova del Bernabeu scendono in campo anche all'Etihad. Difesa confermata quella titolare, con Callejon, Mertens ed Insigne di punta.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri