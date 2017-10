Napoli - Inter in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Sì gioca al San Paolo, impianto da 60.000 mila posti a sedere situato a Napoli.

Solito 4-2-3-1 per Spalletti. In porta Handanovic, difesa composta - destra verso sinistra - da D'Ambrosio, Skriniar, Miranda e Nagatomo. Vecino e Gagliardini frangiflutti di centrocampo; Borja Valero dietro Icardi con Candreva e Perisic ali.

Spalletti chiama a raccolta i suoi uomini, c'è bisogno di un'altra impresa. Dopo lo scoppiettante derby griffato Icardi - tripletta e pallone portato a casa - l'Inter si ritrova seconda in solitaria grazie al passo falso della Juve nella tana d'Inzaghi. Primo, con un roboante 8 su 8 nella casella vittorie, il Napoli, prossimo avversario. I nerazzurri continuano a predicare calma, a ripetere che l'obiettivo stagionale resta la qualificazione alla prossima Champions League, ma Handanovic e compagni sanno che l'occasione è a portata di mano, e che vincere significherebbe assaporare la vetta. E poi, chissà. Al San Paolo con l'elmetto.

Formazione tipo per Sarri, 4-3-3 collaudato. Reina tra i pali, a sua protezione Albiol e Koulibaly con Hysaj e Ghoulam terzini. Trittico di centrocampo formato da Allan, Jorginho ed Hamsik; davanti Insigne e Callejon a supporto di Mertens.

Caroselli e dolci pensieri in quel di Napoli, che sogna in grande. Un ruolino di marcia incredibile quello proposto dalla compagine di Sarri, che non ha intenzione di fermarsi e viaggia a ritmi spediti: 8 vittorie in altrettanti match di campionato, 29 gol fatti e 5 subiti, ed il solito gioco spumeggiante; secondo molti il più bello d'Europa. Numeri da capogiro, decisivi da mantenere contro un Inter sporca, vincente ed anche solida. Importante non far pesare la sconfitta di Manchester, maturata dopo una prima mezz'ora sottotono, compensata dall'ottima reazione nei 60 minuti successivi. Il San Paolo come roccaforte, l'Inter non deve passare.

Silenzio stampa per Sarri, che nemmeno questa volta si presenta davanti alle telecamere prima di un match di campionato.

Sono 142 i precedenti totali in Serie A. Comanda l'Inter con 63 vittorie, il Napoli ne annovera 45 mentre sono 34 i pareggi. L'ultimo head to head risale al maggio dell'anno in corso. Un Napoli straripante mette alle corde l'Inter, che viene punito sul gong del 1° tempo, con Callejon bravo a sfruttare un errore grossolano di Nagatomo.

L'analisi tattica della sfida, offerta dalla nostra redazione.

Arbitra Luca Banti coadiuvato da Meli e Manganelli, quarto uomo Irrati. V.A.R. (video assistant referee) Rocchi, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referee) Pinzani.