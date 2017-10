Napoli, i convocati per la trasferta di Marassi: out Tonelli e Leandrinho

Napoli, i convocati per la trasferta a Marassi: out Tonelli e Leandrinho

Dopo otto vittorie consecutive, il Napoli ha arrestato parzialmente la propria corsa pareggiando in casa, al San Paolo contro l'Inter con il punteggio di zero a zero. Un risultato che non smuove di una virgola l'operato della squadra di Sarri dall'inizio del torneo ad oggi, uno strabiliante percorso fatto di 25 punti in nove giornate. Archiviato il pari contro i nerazzurri di Luciano Spalletti, il Napoli è già proiettato al prossimo impegno, la trasferta di Marassi contro gli amici genoani. Una gara che a dispetto della differenza di punti in classifica, e di tasso tecnico tra le due compagini, può presentare delle insidie per i partenopei se non affrontata nel migliore dei modi, con l'atteggiamento giusto.

Per questa sfida, Maurizio Sarri ha diramato la lista di convocati: 22 i giocatori che partiranno alla volta del capoluogo ligure. C'è Insigne, completamente ristabilito dal piccolo guaio fisico che lo tenuto in dubbio fino all'immediata vigilia del match contro la Beneamata, e c'è anche Ounas, pronto ancora una volta a dare manforte alla propria squadra a gara in corso. Ovviamente non figura tra i ventidue prescelti da mister Sarri l'attaccante Milik, e neanche il difensore centrale Tonelli. Il baby brasiliano Leandrinho ritornerà ad aggregarsi alla Primavera, e di conseguenza è rinviato il suo esordio in prima squadra.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Reina, Rafael, Sepe;

Difensori: Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui;

Centrocampisti: Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini;

Attaccanti: Callejon, Ounas, Insigne, Mertens.