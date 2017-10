Genoa - Napoli in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Sì gioca al Luigi Ferraris, impianto da 36.600 mila posti a sedere situato a Genova.

Solito 4-3-3 per Sarri. Reina tra i pali, difesa formata - destra verso sinistra - da Maggio, Albiol, Koulibaly e Ghoulam. Diawara vertice basso, con Hamsik ed Allan a sua protezione. Davanti, solito tridente: Insigne e Callejon a supporto di Mertens.

Il Napoli sogna in grande, non vuole fare sconti e punta dritto all'obiettivo scudetto. Lo 0-0 del San Paolo maturato contro l' Inter - organizzata e pragmatica - ha lasciato qualche rammarico, poiché la piazza sognava di sprintare pesantemente e staccare le concorrenti. Sprintare soprattutto a discapito della Juventus, che ora è a soli 3 punti dalla vetta. A 3 punti c'è anche la corazzata di Inzaghi, la quale - fino ad ora - sta cucendo - partita dopo partita - un campionato pressoché perfetto. Vincere a Genoa per riprendere il ritmo e superare l'Inter capolista; le inseguitrici non attendono.

Solito silenzio stampa di Sarri.

Juric vara il 3-4-2-1. Perin in porta, Izzo, Rossettini e Zukanovic trittico difensivo. Bertolacci e Veloso centrali, Lazovic e Laxalt ali. Davanti, Rigoni e Taarabt alle spalle di Galabinov.

Il Genoa è chiamato a continuare il treno positivo imbeccato nelle ultime due settimane. La convincente vittoria esterna ai danni del Cagliari - 2-3, costata la anche la panchina a Rastelli - ha infiammato un gruppo che può ambire a veleggiare a metà classifica. Il pareggio a San Siro contro il Milan ha fatto guadagnare un altro punticino utile ad uscire dalle zone calde. Ora c'è il Napoli, cliente tutt'altro che facile. Serve la spinta infernale del Ferraris.

Juric in conferenza stampa.

Sono 56 i precedenti totali al Ferraris. Comanda il Genoa con 23 vittorie, il Napoli ne annovera 13 mentre i pareggi sono 20. L'ultimo head to head risale al Febbraio dell'anno in corso: al San Paolo, Zielinski porta avanti i suoi; Giaccherini fissa il risultato sul 2-0.

Arbitra Paolo Silvio Mazzoleni coadiuvato da Preti e Paganessi, quarto uomo Illuzzi. V.A.R. (video assistant referee) Doveri A.V.A.R. (assistant of the video assistant referee) Abbattista.