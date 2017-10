Napoli, le ultime in vista della sfida al Genoa

Dieci settembre, il Napoli espugna Bologna con un risultato meno netto di quanto dice il punteggio finale, 0-3, grazie alle reti nella ripresa di Callejon, Mertens e Zielinski nel finale. Quella data coincide anche con l'ultima apparizione in azzurro di Vlad Chiriches, difensore rumeno che esce all'intervallo per far posto a Raul Albiol. Un problema alla spalla, poi il recupero, adesso di nuovo il campo. Potrebbe essere quella di stasera, a Genova sponda rossoblù, l'occasione per vedere in campo nuovamente il difensore centrale ex Tottenham.

Stando infatti a quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista della Rai, ai microfoni di Radio CRC in giornata, Maurizio Sarri sarebbe propenso a risparmiare il centrale iberico per dare nuovamente spazio a Chiriches in coppia con Koulibaly.

Scelta che va nella direzione di un turnover necessario soprattutto in vista delle sfide di domenica contro il Sassuolo e di mercoledì contro il Manchester City. Un altro reparto che necessita, a tal proposito, di un minimo di ricambio, è quello di mediana, dove il tecnico toscano sembra optare per un nuovo cambio in cabina di regia, con la fisicità ed il dinamismo di Diawara che potrebbero essere preferiti alle qualità di palleggio di Jorginho. Altro dubbio invece riguarda la mezzala destra: il tipo di partita, di intensità e garra che presumibilmente imposterà la squadra di casa, potrebbe spingere Sarri a schierare un centrocampista non di rottura come Allan, bensì uno in grado di spaccare in due la mediana rivale e creare superiorità come Zielinski.

Infine, nessun dubbio in attacco, dove i tre soliti interpreti sembrano nettamente in vantaggio per giocare dal primo minuto. Nulla da fare, in apparenza, per Adam Ounas. Insigne, Mertens e Callejon saranno chiamati agli straordinari, soprattutto nel primo tempo, nell'intento di sbloccare subito la contesa, magari metterla in ghiaccio, per poi risparmiare energie mentali e fisiche in corso d'opera. Staremo a vedere, sia le scelte di Sarri che l'andamento della contesa.