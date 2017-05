Palermo: vincere con il Chievo per onorare la stagione, Balogh al posto di Nestorovski?

Source photo: palermocalcio.it

La vittoria contro la Fiorentina ha animato l'ambiente palermitano, dando serenità ad una rosa al centro di un ciclone che non sembra avere fine. Data per certa la retrocessione in Serie B, non ancora matematica ma comunque vicinissima visti i dieci punti di distanza dall'Empoli diciassettesimo. Senza illusioni, dunque, i ragazzi di Bortoluzzi continuano ad allenarsi in vista del match contro un Chievo corsaro in quel di Genova nella scorsa giornata. Una sfida non impossibile e da vincere, concludendo al meglio una stagione negativa e difficile.

Secondo le ultime news provenienti dal Tenente Onorato, Bortoluzzi dovrebbe scendere in campo adottando il 3-4-1-1, con Fulignati protetto dal terzetto difensivo formato da Cionek, Goldaniga ed Andelkovic, con Gonzalez pronto a spuntarla su uno dei tre colleghi. In mediana, Jajalo e Gazzi, incalzati però da Chochev. Sulle fasce, i siciliani dovrebbero affidarsi a Bruno Henrique ed Aleesami, pronti a servire con i propri cross l'unica punta Balogh, incaricato di non far sentire la mancanza dello squalificato Nestorovski. Senza il macedone, peso specifico dell'attacco affidato a Diamanti, trequartista pronto a mostrare ancora tutto il suo talento, aiutando la sua rosa attuale.

E, a proposito del bomber numero 9, la società di Baccaglini dovrà subito attivarsi sul mercato, sondando il terreno per trovare subito un degno sostituto dell'appetibile attaccante, vera e propria rivelazione di questa serie A. Nomi ancora non se ne fanno e molto dipenderà dal modo con cui il Palermo sceglierà di affrontare la Lega B, scegliendo cioè tra una veloce risalita o un progetto mirato e basato sui giovani. Sempre in ottica mercato, inoltre, interesse dello Sporting Lisbona per Rispoli, terzino destro esperto e spesso in evidenza. Con i lusitani, Rispoli potrebbe giocarsi le proprie chances in un campionato di livello inferiore, puntando magari a qualche presenza anche in Europa. Lontano da Palermo anche Pezzella, giovane prospetto proposto al Napoli. Non ci sono ancora, comunque, trattative avanzate.