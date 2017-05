Palermo, il closing si avvicina

Google Plus

Paul Baccaglini, presidente del Palermo (Fonte: il Sussidiario)

Chievo - Palermo potrebbe essere stata l'ultima partita della proprietà Zamparini: il passaggio di consegne dal patron friulano a Paul Baccaglini dovrebbe arrivare entro la fine di questa settimana, come annunciato in un comunicato ufficiale pubblicato questa mattina.

"In questo fine settimana è avvenuta la visita di un dirigente di un istituto di credito londinese, incaricato dalla parte acquirente di fornire le garanzie per il closing", si legge nel comunicato. "Si è concordato lo scambio ulteriore degli ultimi documenti che permetteranno alla banca di fornire le dovute garanzie necessarie al passaggio azionario e al realizzo del progetto di gestione per l’anno calcistico 2017/2018.

"l tutto deve avvenire come convenuto entro la fine di questa corrente settimana, permettendo il passaggio di proprietà. Questo è l'impegno preciso che si è avuto dal Presidente Baccaglini e dal gruppo finanziario che sostiene l’operazione".

Entro il prossimo fine settimana, quindi, la YW&F Global Limite dovrebbe definitivamente acquisire la società e cominciare finalmente a programmare la prossima stagione, che vedrà la squadra impegnata nel campionato di Serie B.