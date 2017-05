Palermo, la tua ultima settimana di A

Nella giornata di ieri il Palermo ha ripreso la preparazione in vista dell'ultimo impegno stagionale, che si disputerà in casa, allo stadio Renzo Barbera, contro l'Empoli, squadra a caccia dei tre punti che gli occorrono per blindare la salvezza. Quella dei rosanero sarà invece l'ultima esibizione, prima di congedarsi dalla Serie A. I giocatori che hanno giocato lunedì sera contro il Pescara, hanno sostenuto solo un semplice lavoro di scarico, mentre il resto della rosa, dopo i consueti esercizi di riscaldamento tecnico, ha svolto, agli ordini di mister Bortoluzzi, esercitazioni tecniche seguite da partite a tema. La seduta si è conclusa con una partita in porzione ridotta del campo. Roberto Vitiello ha svolto un lavoro differenziato e si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti. Fisioterapie anche per Carlos Embalo, Alessandro Gazzi e Slobodan Rajkovic. Assente Thiago Cionek, in permesso per motivi prettamente personali.

Seppur il campionato non si sia ancora concluso, ma è ben chiaro il futuro del Palermo, ovvero ripartire dalla cadetteria, la società del presidente Paul Baccaglini è già al lavoro per formare il nuovo organigramma che affronterà la prossima annata, quella (si spera) della pronta risalita nel massimo campionato italiano. E' ancora vacante il ruolo di direttore sportivo, ma secondo alcune indiscrezioni, fonti vicine al portale Tuttopalermo.net, uno dei candidati per ricoprire questo ruolo è Antonello Laneri, attuale ds del Siracusa, squadra di Lega Pro che è stata appena estromessa dagli spareggi promozione per la B. L'ex ds dell'Akragas ha richieste da parte di altre società. Solo dopo il closing, però, si saprà chi finalmente dovrà costruire la squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie B. Un altro profilo, che si è aggiunto nelle ultimissime ore, è quello di Stefano Capozucca, il quale ha lasciato il Cagliari e potrebbe accasarsi a Palermo, ma al momento sono solo chiacchiericci da bar, e non c'è assolutamente nulla di concreto dietro a questo accostamento.

Questo pomeriggio, Thiago Cionek e Bruno Henrique saranno ospiti presso lo Store Ufficiale del Centro Commerciale ''Conca d'Oro''. A partire dalle ore 18:30, i due saranno i protagonisti di una sessione di autografi con tutti i fans che si recheranno presso la struttura appena citata. I sostenitori che acquisteranno un prodotto ufficiale rosanero presso lo stesso Store, potranno usufruire di un accesso prioritario.