Parma - Matri o Ceravolo per l'attacco

Venerdì sera il Parma aprirà il campionato di Serie B 2017-2018 ospitando, al Tardini, la Cremonese. La squadra di D'Aversa si sta preparando per il debutto mentre la società è alla ricerca di un attaccante che possa far fare il salto di qualità. Il nome in cima alla lista dei ducali è quello di Fabio Ceravolo, attaccante in uscita dal Benevento che nella prima partita di campionato non è stato nemmeno convocato. L'ex Reggina è l’obiettivo numero uno del DS Daniele Faggiano che ha offerto un contratto molto importante: un triennale da 600 mila euro a stagione ma il Benevento però ha sparato altissimo per il prezzo del cartellino: 4 milioni di euro. La società emiliana ha fatto sapere che arriverà massimo a 2,5 milioni. Decisivi gli ultimi giorni di mercato, dove il Benevento dovrà prima trovare il sostituto della punta visto che l'attaccante ha già trovato l’accordo con il Parma, manca però quello tra le due squadre.

Una situazione intricata ed è per questo che il DS Faggiano ha intavolato un discorso con il Sassuolo per Alessandro Matri. Anche in questo caso l'operazione non è delle più semplici, l'ex attaccante della Juventus percepisce 1 milione di euro all'anno, cifra irraggiungibile per il Parma. Se il Sassuolo, proprietario del cartellino dell’ex Cagliari, contribuirà al pagamento dell’ingaggio (ipotesi molto complicata) allora potrebbe anche chiudersi l’operazione, sempre che il giocatore elimini le perplessità di scendere in Serie B. In questo momento, Matri aspetta richieste dalla Serie A ma la società gialloblu potrebbe diventare una piazza gradita.

Resta da capire a quali condizioni sia dal punto di vista economico che della durata del contratto stesso. L'attaccante, che era stato già cercato qualche anno fa, si è preso un po’ di tempo per decidere e cercare di capire quali movimenti fare. Il Parma aspetta, ma non ha tanto tempo, tra pochi giorni si inizia a fare sul serio.