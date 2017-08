Serie B - La prima gioia è del Parma: battuta la Cremonese 1-0

Il primo sorriso della Serie B 2017-2018 è del Parma. I Ducali battono, al Tardini, la Cremonese per 1-0 grazie alla rete di Calaiò nel primo tempo su calcio di rigore. Vittoria più che meritata per i ragazzi di D'Aversa che hanno mostrato sprazzi di buon calcio nel primo tempo mentre nella ripresa, complice il gran caldo, la precisione è venuta meno. Da rivedere la Cremonese, che per larghi tratti del match è stata succube della manovra dei Crociati. Per quanto concerne il capitolo formazioni, 4-3-3 per il Parma di D'Aversa, che schiera in attacco il trio della scorsa stagione formato da Calaiò, Baraye e Nocciolini mentre la Cremonese risponde col 4-3-1-2 con Maiorino a supporto di Brighenti e Mokulu.

E' il Parma a fare la partita, nei primi minuti, ma la prima chance del match è della Cremonese con Brighenti, che fa da sponda per un Maiorino poco preciso dal limite dell'area. Al 12' arriva la risposta del Parma con Baraye che riceve al limite e calcia col destro di potenza ma la sua conclusione si perde alta. Poco dopo i Ducali vanno ad un passo dal vantaggio con una grande azione di Baraye e Calaiò, che scambiano due volte ad alta velocità, la sfera arriva poi a Dezi che in scivolata prova ad anticipare Ujkani, bravo a salvare tutto in uscita. Sulla respinta Calaiò prova un pallonetto, palla alta. Con il trascorrere dei minuti la sfida prende una piega ben precisa con gli uomini di D'Aversa a fare la partita mentre quelli di Tesser aspettano nella propria metà campo.

Al 31' nuova chance per i Crociati con Dezi che mette in mezzo, la palla si impenna con Nocciolini che colpisce al volo ma strozza troppo il mancino e la sfera si perde a lato. Il meglio, anzi il peggio, sotto porta deve ancora venire perché al 37' Nocciolini raccoglie un traversone perfetto di Scaglia ma di testa spedisce fuori di nulla con Ujkani battuto. Passano solo trenta secondi e la squadra di casa va ancora ad un passo dal gol con Baraye che si ritrova solo davanti a Ujkani ma conclude fuori clamorosamente. Il gol sembra nell'aria e arriva al 39' con Nocciolini che gira in area ma Ujkani respinge. Sul pallone vagante va Dezi che viene però steso dall'ex Novara. L'arbitro non ha dubbi e assegna il penalty che Calaiò trasforma, 1-0 e primo tempo agli archivi.

Nella ripresa sempre Parma pericoloso con gli uomini di D'Aversa che al 56' vanno vicini al raddoppio grazie a Nocciolini, che trova un corridoio per Baraye che calcia col destro dall'interno dell'area ma trova la risposta di Ujkani. Al quarto d'ora primi cambi con Insigne per Nocciolini nel Parma mentre nella Cremonese dentro Perrulli e Cavion per Maiorinio e Arini. Nonostante i cambi la squadra di casa mantiene il pallino del gioco e al 67' sfiora ancora il gol con Dezi, che raccoglie un pallone vagante e allarga per Baraye che va col destro a giro ma la sua conclusione si perde sul fondo. Il Parma esplora anche la soluzione "tiro da fuori" con il neo-entrato Corapi che ci prova da oltre trenta metri, palla fuori di nulla.

La Cremonese, non pervenuta o quasi nel secondo tempo, ci prova con la forza dei nervi e al 93' va ad un passo dal pareggio con Mokulu che, dopo un batti e ribatti in area, calcia a botta sicura ma Scaglia salva tutto. E' l'ultima emozione del match con il Parma che si prende meritatamente i tre punti grazie al rigore di Calaiò nel primo tempo.