Pescara - Insigne Jr e Ganz per ripartire

Il disastroso campionato di Serie A per il Pescara terminerà stasera ma in riva all'Adriatico già tutti sono proiettati alla prossima stagione. Il cosiddetto "Anno 0" visto che si ripartirà dalle idee di Zeman che potrà avere a disposizione una squadra secondo i suoi canoni e il suo modo di intendere il calcio, sempre all'attacco, ed è per questo che la società si sta mettendo in moto per regalare al Boemo tutti quei tasselli mancanti e giovani prima del ritiro nelle montagne Abruzzesi. Ritiro duro come da tradizione Zemaniana in vista di un insidioso e difficile campionato di Serie B.

La società si è già mossa sul mercato tanto che sono già stati acquistati Mancuso e Proietti: il primo è l'attaccante della Sambenedettese che in questa stagione, culminata con l'eliminazione nei play-off, ha realizzato la bellezza di 25 reti; è un classe 92' e tutti, in riva all'Adriatico, pensano ad un Lapadula bis. Il secondo, invece, è un centrocampista centrale che in questa stagione ha giocato con il Bassano mettendo a segno tre reti in diciannove partite, anche lui è un classe 92'. Le operazioni di mercato, però sono all'inizio perché secondo fonti accreditate il Pescara sarebbe pronto a chiudere per Roberto Insigne, fratello dell'ex biancazzurro Lorenzo che ha ottenuto la promozione in Serie A proprio con Zeman alla guida.

Secondo Il Centro, infatti, l'operazione potrebbe chiudersi a breve visto che il giocatore ha tanta voglia di riscattarsi, dopo la brutta stagione con il Latina, e il Napoli non ha intenzione di opporre resistenza al prestito del classe 94'. L'altro nome caldo, che circola da tempo, è quello di Simone Andrea Ganz, giocatore di proprietà della Juve che quest'anno, nel Verona, ha trovato poco spazio realizzando 4 gol in 21 presenze. La grande stagione di Pazzini ha un po' eclissato l'ex Como che ora vuole essere protagonista in un'altra piazza e questa potrebbe essere proprio quella Pescarese. Non solo l'attacco, però, perché il Pescara verrà rivoluzionato anche negli altri reparti. In porta tornerà Pigliacelli che potrebbe soffiare il posto con Fiorillo. In difesa, a sinistra Dimarco dovrebbe sostituire Biraghi, a destra si attendono sviluppi su Zampano che però dovrebbe andare via.