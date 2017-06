Pescara - Tanti nomi sul taccuino

La stagione del Pescara si è conclusa con un pareggio a Firenze che non ha cambiato nulla per quanto riguarda la classifica con i biancazzurri ultimi e pronti al ritorno in Serie B dopo un solo anno. La società, dopo essersi mossa male nel corso di questa stagione, sta cercando di rimediare muovendosi sotto traccia per allestire una squadra già pronta per il ritiro di luglio. Due acquisti sono stati già fatti e sono Mancuso e Proietti con il primo che arriva con il titolo di capocannoniere della Lega Pro con la maglia della Sambenedettese mentre il secondo, che ha firmato tempo fa, è un buon centrocampista.

Non finisce qui perché, come anticipato qualche giorno fa, il Pescara è molto vicino a Roberto Insigne e Federico Dimarco: il primo è di proprietà del Napoli ed il presidente De Laurentiis ha aperto a un suo possibile approdo in riva all'Adriatico dopo l'infelice stagione con il Latina culminata con la retrocessione in Lega Pro. Il secondo è un terzino sinistro classe 97' che in questa stagione ha collezionato 13 presenze con la maglia dell'Empoli anche se il suo cartellino è di proprietà dell'Inter. Visti i buoni rapporti con il club nerazzurro, il giocatore potrebbe accasarsi alla corte di Zeman al termine del Mondiale Under 20 con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto.

Tanti nomi sui taccuini di Leone e Pavone che vogliono regalare al boemo giovani pronti per affrontare la dura preparazione zemaniana. Tra gli altri nomi ci sono quelli di Palazzi, centrocampista di proprietà dell'Inter che in questa stagione ha giocato con la Pro Vercelli, e Luca Vido che è un classe 97' di proprietà del Milan che quest'anno si è messo in luce con la maglia del Cittadella. In questo caso nell'operazione potrebbe rientrare anche Coulibaly, molto richiesto anche dalla Juventus che potrebbe far rientrare nell'operazione Ganz ormai sicuro di lasciare il Verona per trovare più spazio e minuti nelle gambe. Si guarda anche all'esperienza con i nomi di Balzano e Caputo in cima alla lista: il terzino non rientra più nei piani del Cagliari e potrebbe tornare al Pescara dove ha militato per tre anni mentre per il secondo la questione è più complicata visto che l'Entella non lo lascerà partire tanto facilmente.