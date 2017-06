Pescara - Arrivano Latte Lath, Capone e Carraro

Sono in arrivo altri innesti per il Pescara, che sta lavorando assiduamente sul mercato per regalare a Zeman una squadra già pronta entro i primi di luglio, quando inizierà il ritiro del club biancazzurro prima a Rivisondoli e poi in quel di Palena. Doppio, anzi, quasi triplo colpo per la compagine abruzzese che ha chiuso con l'Atalanta per Capone e Latte Lath, entrambi classe 99' che arrivano in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore del club lombardo. In arrivo anche il giovane Carraro dall'Inter, dovrebbe firmare domani.

Ore importanti per quanto riguarda Ganz, tra questa sera e domani dovrebbero incontrarsi Pescara e Juventus per mettere nero su bianco: 1,5 milioni per il cartellino dell'ex Verona da pagare in tre rate dal delfino. I legami con il club bianconero non sono finiti qui, perché sul piatto c'è anche Coulibaly. L'Inter non molla, nonostante le perplessità del giovane centrocampista biancazzurro che non vuole retrocedere in primavera. Su Coulibaly c'è anche l'Udinese e nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Genoa, che potrebbe inserire nell'operazione Raul Asencio (Zeman preferisce Tumminello).

Sebastiani, comunque, è al lavoro con il club nerazzurro per la cessione di Marco Pompetti e Luca Peschetola, rispettivamente classe 2000 e 2003, con il Pescara che, secondo PS 24, avrà il diritto di incassare il 50% della cifra in caso di rivendita dei cartellini a titolo definitivo.