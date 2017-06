Pescara - Sebastiani: "Oggi si può chiudere per Coulibaly e Ganz"

Il Pescara continua a lavorare sul mercato e oggi potrebbero esserci delle novità sia in entrata che in uscita. Dopo gli acquisti di Capone e Latte Lath, nella giornata di ieri, il club biancazzurro non si ferma e proprio in questo momento la dirigenza si sta incontrando con l'Inter per discutere di Mamadou Coulibaly. Il presidente Sebastiani, presente a Milano, è stato intercettato dai microfoni di TMW ai quali ha dichiarato: "Oggi può essere il giorno di Coulibaly all'Inter". La formula è quella già accennata qualche giorno fa, con l'acquisto del giocatore da parte del club nerazzurro per due milioni più due legati ai bonus. Carraro, centrocampista della primavera dell'Inter, dovrebbe trasferirsi in riva all'Adriatico con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Novità sono attese nelle prossime ore anche per Ganz. Sebastiani, sempre ai microfoni di TMW, ha confermato l'incontro con la Juventus questo pomeriggio per portare a termine l'operazione. L'ex giocatore del Verona dovrebbe essere acquistato a titolo definitivo dal Pescara per una cifra vicina al milione e mezzo di euro da pagare in tre rate.

In serata il quadro sarà più chiaro ma la sensazione è che entrambe le operazioni verranno portate a termine. Non solo mercato, però, perché Sebastiani ha avuto modo di parlare anche di Ante Vukusic che, nei giorni scorsi, aveva dichiarato di aver giocato con un polmone solo nella sua breve esperienza in biancazzurro. Questa la risposta del presidente: "Abbiamo già emesso un comunicato su questo argomento. Mi sento comunque di dire che se davvero in Italia aveva dei problemi probabilmente non se ne erano accorti neanche prima, quando era all'Hajduk. A Pescara è stato sottoposto a vari controlli non solo da parte del nostro staff medico ma anche in ospedale. Credo che se ne sarebbero accorti. Con l'Hajduk ha giocato in Champions e segnato anche contro l'Inter. Ritengo che se avesse avuto questo problema probabilmente se ne sarebbero accorti anche prima".