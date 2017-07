Google Plus

Serie B - Il Pescara ricomincia a correre

Il Pescara torna a correre. Oggi, infatti, comincerà il ritiro della squadra abruzzese per preparare al meglio la stagione 2017-2018. Trentanove i calciatori convocati da Zeman, anche se mancheranno Aquilani e Cocco, con il primo che sta per rescindere, mentre il secondo è ancora infortunato. Di contro arriveranno Ganz e Campagnaro, l'attaccante sosterrà le visite mediche in mattinata e poi firmerà il contratto, mentre l'ex difensore del Napoli arriverà nei prossimi giorni dopo aver firmato un contratto annuale.

La compagine abruzzese partirà questa mattina alle 10 per raggiungere Rivisondoli dove vi resterà fino al 25 luglio, prima di proseguire il ritiro in quel di Palena. Dopo l'arrivo, subito conferenza stampa alle 15 con Zeman e Sebastiani, mentre alle 17 il boemo dirigerà il primo allenamento della stagione 2017-2018.

Fitto il calendario della amichevoli: sabato 15 luglio il delfino giocherà contro una rappresentativa locale mentre il 19 affronterà la Virtus Teramo, squadra che milita nel campionato di Eccellenza Abruzzese. Il 25 amichevole contro il Teramo prima dello spostamento a Palena, per la seconda parte del ritiro che durerà fino al 5 agosto, con due amichevoli in programma contro la Fidelis Andria e la Primavera. Il 3 agosto ci sarà la presentazione della squadra con tanti volti nuovi come Mancuso, i giovanissimi innesti e soprattutto Ganz.