Pescara - Aquilani rescinde, torna Campagnaro

Adesso è ufficiale: Alberto Aquilani non è più un calciatore del Pescara. Il centrocampista non ha preso parte al ritiro del club biancazzurro e ieri è arrivata anche l'ufficialità, attraverso una nota del club abruzzese, della rescissione del contratto da parte del calciatore che nella seconda parte della scorsa stagione ha militato nel Sassuolo.

Aquilani vorrebbe restare in Italia, magari proprio al Sassuolo, ma le offerte più importanti arrivano dalla Spagna, con il neo prossimo Girona e il Betis Siviglia, mentre sembra essere difficile l'approdo del giocatore al Granada visto che il club è appena retrocesso in Segunda Division.

Intanto il club biancazzurro ha praticamente chiuso per Hugo Campagnaro, pronto a disputare la sua terza stagione con la maglia della squadra abruzzese. Contratto annuale per lui con ingaggio legato alle presenze che totalizzerà in campionato. L'ex difensore del Napoli ha sostenuto le visite mediche ieri mattina e dovrebbe raggiungere i suoi compagni nella seconda parte del ritiro che si svolgerà a Palena.

Intanto continua la preparazione dei ragazzi di Zeman che questo pomeriggio disputeranno la seconda amichevole stagionale contro la Virtus Teramo, squadra che milita nel campionato di Promozione.