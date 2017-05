Roma, Fazio: "Il derby è il bivio per il finale della nostra stagione"

Federico Fazio contro Immobile in Coppa Italia, zimbio.com

Il quarto derby di questa stagione non è meno importante degli altri tre che Roma e Lazio hanno già giocato fino a questo momento. In campionato hanno sorriso i giallorossi, mentre il doppio incrocio di Coppa Italia ha spedito i biancocelesti in finale contro la Juventus, lasciando la Roma fuori anche dalla Coppa nazionale. Adesso però si riparte da capo e come spiega Fazio, per la squadra di Spalletti questa partita è un bivio fondamentale per il finale di campionato.

Il difensore argentino ha parlato della gara al canale Youtube della Serie A: "Il derby è una partita importantissima, me lo aveva detto fin dai tempi del Tottenham Erik Lamela, che ha giocato qui. Mi ha raccontato ogni segreto. Ne abbiamo giocati tre finora e ne arriva un altro che è un bivio per il nostro finale di stagione. Vogliamo il secondo posto per andare in Champions. Credo sia la partita più importante tra quelle che mancano." Importante come il ruolo che ha conquistato Fazio nel corso di questa stagione: " Non vedevo l’ora di giocare nel campionato italiano, di vivere in una città come Roma. Mi piace molto la cultura italiana, mi piace la gente, è molto simile a quella argentina. Il calcio qui è molto tattico, molto duro e intenso. Sto imparando moltissimo, soprattutto con un allenatore come Luciano Spalletti. Ha parecchia esperienza e non insegna solo calcio. Giudico questo mio primo anno in Serie A molto positivo."

La Roma, invece, ha qualche rimpianto per come sono andate certe gare, soprattutto in campionato contro squadre sulla carta alla portata dei giallorossi: "Credo che il nostro peggior difetto sia stato perdere punti con squadre di metà classifica, e questo in Italia spesso è decisivo. Se avessimo vinto anche solo la metà di queste partite, a quest’ora staremmo lottando per lo scudetto. Ormai è fatta, non possiamo rimproverarci nulla." Chiusura dedicata a due compagni di squadra: "Paredes e Perotti Anni fa avevo già giocato con Diego Perotti e conoscevo già la sua qualità, mentre non conoscevo Leandro Paredes. Mi ha sorpreso davvero molto. Ha qualità tecniche enormi, è giovane, credo che abbia un grande futuro davanti a sé."