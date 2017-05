Serie A: derby di Roma, le formazioni ufficiali. In panchina Ciro Immobile!

Serie A: derby di Roma, le formazioni ufficiali

L'attesa è quasi terminata. Manca circa un'ora al calcio d'inizio del derby di Roma, quest'anno nell'insolito orario delle 12:30. Lunch match, da leccarsi i baffi, lo Stadio Olimpico è già ribollente di entusiasmo. Mai come in questa occasione, sarà una 'stracittadina' di importanza capitale: un derby che vale sei punti. Giallorossi e biancocelesti si sfidano in una gara cruciale. La Roma è a caccia di punti per difendere il secondo posto dal Napoli, e nello stesso tempo mantenere ancora aperto il discorso Scudetto, mentre la Lazio è in piena lotta per l'Europa League ma nutre, allo stesso tempo, ancora sogni, speranze di terzo posto. Motivazioni alle stelle, entrambe le squadre sanno cosa significhi imporsi in questa gara. E' il quarto scontro diretto stagionale: nei precedenti tre atti, la Roma è avanti 2 a 1, ma dalla parte della Lazio pende la qualificazione in finale di Coppa Italia, ottenuta nel doppio confronto proprio contro i 'cugini' giallorossi. Vincente in coppa, la Lazio non vince un derby, in campionato, dal lontano novembre 2012, una vita.

Luciano Spalletti conferma il 4-2-3-1 delle ultime uscite. In porta, confermata la presenza di Szczesny, mentre il pacchetto difensivo è composto da Rudiger, Manolas, Fazio ed Emerson Palmieri. La cerniera di centrocampo vedrà protagonisti De Rossi e Strootman, i tre trequartisti, Nainggolan, Salah ed El Shaarawy avranno il compito di garantire la giusta imprevedibilità, fantasia all'attacco giallorosso, oltre a rifornire l'unica punta di ruolo, Dzeko, in forma smagliante e smanioso di forgiarsi del titolo di capocannoniere della Serie A.

Risponde Simone Inzaghi con il nuovo 3-5-2 che nelle ultime giornate di campionato ha fruttato ottimi dividendi alla causa biancoceleste. Ancora Strakosha tra i pali, in difesa spazio a Bastos, De Vrij e Wallace. Il folto centrocampo è composto da Biglia, Parolo e Milinkovic Savic al centro, con Basta e Lukaku sugli esterni. La grossa sorpresa riguarda l'attacco: Immobile si ferma nel riscaldamento, a causa di una sindrome influenzale, ed al fianco di Keita Balde, il quale vince il ballottaggio con il brasiliano Felipe Anderson, ci sarà Lulic.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Roma (4-2-3-1): Szczesny, Rudiger, Manolas, Fazio, Emerson Palmieri; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All. Spalletti.

Lazio (3-5-2): Strakosha, Bastos, De Vrij, Wallace; Basta, Parolo, Biglia, Milinkovic Savic, Lukaku; Keita, Lulic. All. Simone Inzaghi.