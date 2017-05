Roma, contro il Genoa il 'Totti day'. L'Olimpico sarà gremito

28 maggio 2017. Cerchiate sul vostro calendario questa data. In quell'occasione ci sarà infatti il 'Totti day' , ovvero il giorno in cui Francesco Totti, bandiera giallorossa, darà l'addio al calcio. In tanti hanno già acquistato i biglietti per assicurarsi un posto sulle tribune dello Stadio Olimpico. Proprio nessuno vuol perdersi lo speciale evento, per nulla al mondo. Nonostante alcune polemiche con l'attuale tecnico della Roma, Luciano Spalletti, l'amore dei romanisti verso Totti è rimasto immutato, ed infinito. Una lunga storia d'amore, che ormai dura da 25 anni. In tanti, tantissimi, ieri hanno preso d'assalto i punti vendita giallorossi, autorizzati, per assicurarsi il prezioso tagliando. Un Roma-Genoa che potrebbe essere decisivo per la corsa al secondo posto, ma soprattutto celebrerà la fine della carriera di un campionissimo, che da giovanissimo ha giurato amore, eterno, verso la propria città.

In poco più di dieci ore, sono stati venduti quasi 35mila biglietti, che sommati agli abbonati portano le presenze a sfiorare già quota 55mila. Numeri da capogiro, destinati ancora a salire. Ci sarà sold out, lo si raggiungerà molto facilmente, infatti le parole di Carlo Feliziani, responsabile del ticketing, lasciano intendere con quale frequenza si sta continuando a procedere con la vendita dei tagliandi: "Tutti i settori popolari sono già terminati, i biglietti sono andati letteralmente a ruba. Avremmo avuto bisogno di due stadi per la gestione di questo evento. Le richiesta sono tantissima, è impossibile esaudirle tutte. Ci spiace, ma comunque c'era da aspettarselo, Totti ha dato tanto per la sua città, la gente lo ama, quasi lo venera, e quindi non vorranno perdersi l'atto finale della sua, splendida, sublime carriera. La capienza attuale dell’Olimpico? Circa 65-67mila spettatori". E si andrà proprio verso quella cifra, la si raggiungerà abbastanza agevolmente, considerando anche il fatto che i 5.500 posti del settore ospiti, di regola da riservare ai genoani, verrà occupato dai locali, spostando quindi i supporters ospiti in uno spicchio di stadio, accanto alla tribuna centrale.

Di certo Francesco Totti non è rimasto sorpreso di così tanto affetto attribuitogli dalla gente, la 'sua' gente. Numerosi sono i messaggi d'amore che gli sono stati tributati nelle scorse ore, tra i quali addirittura un nuovo murale dipinto a Piazza Ragusa. Al momento, non sono arrivate dichiarazioni da parte del fuoriclasse giallorosso. Ad esprimersi sulla vicenda, con parole chiare, ci ha pensato invece il numero uno del CONI, Giovanni Malagò: "Un ruolo al CONI per Francesco? Lui può fare tutto, è un'icona del nostro calcio".