Da Rodrigo Caio a Lindelof. La Roma è a caccia di difensori centrali

La Roma che verrà, quella che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A, potrebbe avere una nuova fisionomia, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Con Antonio Rudiger e Kostas Manolas molto appetiti sul mercato europeo, la compagine giallorossa è già al lavoro per cercare di individuare i profili adatti, quelli più funzionali alla propria causa in caso di addio di uno (o entrambi) gli attuali difensori romanisti che ad oggi sono sotto contratto. Il tedesco, ex Stoccarda, ha parecchie offerte. Su di lui infatti sono vivi gli interessi dell'Inter, del Chelsea e del Bayern Monaco, ma ad oggi, il sacrificato appare essere, molto più probabilmente, il suo compagno Manolas.

Per un greco che potrebbe partire verso altri lidi, potrebbe sbarcare a Roma un centrale difensivo verdeoro, infatti il nuovo direttore sportivo Ramón Rodríguez Verdejo, più semplicemente conosciuto come Monchi, ha già intrapreso contatti con l'entourage di Rodrigo Caio, attualmente militante nel San Paolo. Il difensore, di recente, ha esteso il suo contratto con i paulisti fino al 2021. La valutazione del cartellino è pari a 15 milioni di euro. Il calciatore, che già l'estate scorsa è stato vicino al trasferimento in Italia, alla Lazio, potrebbe compiere il 'salto' con dodici mesi di ritardo, lasciando però inalterata la meta.

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', invece, ha individuato in Victor Lindelöf del Benfica il candidato a raccogliere l'eredità di Kostas Manolas al centro della difesa romanista: la società capitolina ha effettuato un sondaggio, dunque la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Potrebbe partire per una cifra inferiore ai 30 milioni. La Roma, potrebbe anche giocarsi la carta delle contropartite tecniche, per far abbassare il quantitativo di denaro cash da versare, ipoteticamente, nelle casse del club portoghese. In alternativa, la Roma segue Andreas Christensen (difensore attualmente al Borussia Moenchengladbach, in prestito dal Chelsea) e Ramiro Funes Mori dell'Everton. Questi ultimi due nomi restano però in posizione marginale, in quanto la dirigenza giallorossa preferirebbe contrattualizzare i primi due calciatori citati.